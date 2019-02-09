喜迎財神 都城隍廟送發財金

2019年02月09日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

初四迎財神，屏東市都城隍廟財神殿今年加碼準備1萬份發財金，8日一早便湧入排隊人龍，沿著廟宇街角環繞一圈、超過數公里長，不少開店商家不畏南部豔陽、堅持親自領取，並熟練的將錢母過爐，期盼新的一年能生意興隆、發大財。

過爐加持 祈求財運旺旺

屏東都城隍廟位於市中心、鄰近屏東火車站，平時香火鼎盛，信徒有疑難雜症都會到廟裡求解，廟內也有供奉五路財神爺的財神殿，傳統大年初四是財神下凡的日子，最近幾年廟方都會準備發財金，讓民眾當錢母、錢滾錢，年年吸引大批人潮前來排隊。 昨日上午9點吉時一到，廟方迎接財神下凡，並開始發放發財金，等待近2小時才領到發財金的李姓男子指出，自己從事網拍生意，祈求能讓生意強強滾；一早來排隊的蕭小姐則說，是幫開店的孩子討個吉利，「期待新年發大財」。

拿到發財金的民眾馬上抱財神爺並過爐參拜，希望一整年財運旺旺。廟方也透露開運發財的「小撇步」，建議民眾領到發財金後，可到城隍爺與財神爺的大爐「過爐」，前者能保佑整年平安順利，後者則加持來年財運發大財。

分享紅龜粿 大家呷平安

屏東縣長潘孟安也到場共襄盛舉，先到都城隍廟發完發財金後，隨即又趕到熱帶農業博覽會現場，發放2000個豬年限量版紅包，接著和彩稻達人林清源一起示範製作紅龜粿；潘孟安說，紅龜粿是台灣傳統米食，紅色象徵吉祥、龜甲象徵長壽，當場分享300份紅龜粿，讓大家「呷平安」。

(中國時報)