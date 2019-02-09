傳藝園區擲筊賽 30萬等你拿
春節連假進入尾聲，如果想了解今年是否獲得財神爺的特別關照，除了買彩券，也可以到宜蘭傳藝園區參加擲筊比賽，3天的比賽中連續擲出最多「聖杯」者，將可贏得30萬元的現金大獎。
今年是宜蘭傳藝園區連續第3年在春節期間舉辦擲筊比賽，因過程刺激有趣，參加方式簡單，往年總會吸引數以千計的民眾、遊客試手氣，主辦單位全聯善美的文化藝術基金會說，去年與前年冠軍得主都是21歲年輕人，且都是連擲13個聖杯，相當巧合。
今年的擲筊比賽時間從年初四到年初六共3天，每天上午9時到18時，只要能成為這3天的總冠軍，便可獨拿30萬元獎金；8日是第一天，工作人員還沒宣布開始，就已經有大批遊客排隊等候，摩拳擦掌躍躍欲試，比賽過程相當熱絡，當擲出「聖杯」時，現場立即響起歡呼聲，隨著連續「聖杯」數字越來越高，氣氛也越來越緊張，除參賽者口中唸唸有詞，一旁的親友更立即成為加油團，賣力地大聲加油。
開賽第一天還不到中午12點，就已經由一名李姓小學生連續擲出10個「聖杯」，成為暫時的領先者；當然也有人「一次就出局」，只能搖頭苦笑，說應該先去土地公廟拜拜後再來參加才對。
傳藝園區的擲筊比賽還有兩天，全聯善美的文化藝術基金會表示，參加擲筊比賽方法很簡單，只需要購買100元的「開運肥皂」、或出示1月限定款手拓紅包袋，也可以購買憑全聯新春福袋，都可以獲得「免費博杯券」一張。
(中國時報)
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