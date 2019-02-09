軌道願景館 迎財神送御守

2019年02月09日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

大年初四是迎接財神的大日子，桃園軌道願景館在初四、初五舉辦「尋找財神爺．幸福鐵定到」春節活動，限時限量發送1000份鐵定幸福御守，到指定地點打卡上傳照片，還有機會獲得祝你大發造型氣球，歡迎民眾到此一遊，沾染喜氣。

香山財神廟今年首度推出擲筊求好運活動，在年初四、初五邀請民眾來闖關迎財，8日當天一早就吸引大批民眾排隊挑戰，讓不少民眾歡天喜地捧著開運小物回家，爆量的人潮也讓廟方下午緊急加碼提供20組發財金，活動受歡迎程度超乎預期，廟方預計明年還要再辦，獎項只會更多。

桃園軌道願景館安排財神趴趴走，並且與民眾照像，許多民眾看到財神爺出現興奮不已，尤其小朋友紛紛要求合影，在大聲喊出「我愛桃園軌道願景館」通關密語後取得「鐵定幸福御守」。館方指出，春節特別活動9日還有一天，分別是上午10點及下午1點半舉辦「尋找財神爺．幸福鐵定到」活動，限時限量發送鐵定幸福御守，而從下午1點起到指定地點，拍照打卡上傳至桃園軌道願景館粉絲專頁，就可換取祝你大發造型汽球。

(中國時報)