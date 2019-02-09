軌道願景館 迎財神送御守
大年初四是迎接財神的大日子，桃園軌道願景館在初四、初五舉辦「尋找財神爺．幸福鐵定到」春節活動，限時限量發送1000份鐵定幸福御守，到指定地點打卡上傳照片，還有機會獲得祝你大發造型氣球，歡迎民眾到此一遊，沾染喜氣。
香山財神廟今年首度推出擲筊求好運活動，在年初四、初五邀請民眾來闖關迎財，8日當天一早就吸引大批民眾排隊挑戰，讓不少民眾歡天喜地捧著開運小物回家，爆量的人潮也讓廟方下午緊急加碼提供20組發財金，活動受歡迎程度超乎預期，廟方預計明年還要再辦，獎項只會更多。
桃園軌道願景館安排財神趴趴走，並且與民眾照像，許多民眾看到財神爺出現興奮不已，尤其小朋友紛紛要求合影，在大聲喊出「我愛桃園軌道願景館」通關密語後取得「鐵定幸福御守」。館方指出，春節特別活動9日還有一天，分別是上午10點及下午1點半舉辦「尋找財神爺．幸福鐵定到」活動，限時限量發送鐵定幸福御守，而從下午1點起到指定地點，拍照打卡上傳至桃園軌道願景館粉絲專頁，就可換取祝你大發造型汽球。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。