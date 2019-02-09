花博初三近12萬人入園 創新高

2019年02月09日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

農曆春節連假花博成走春首選！初三花博園區更湧進近12萬人，其中后里園區湧進約8.2萬人，更創單一園區單日入園人數新高。后里馬場花博期間邀請「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」，帶來近300場馬術花式特技表演，成為民眾遊花博必看的表演。

后里馬場園區新建馬術競技場長110公尺、寬70公尺，具有1400席座位，寬廣表演場地讓民眾能以最佳視野，跟不同的角度觀賞馬術特技表演；受邀演出的「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」，每場表演約40分鐘，從開場馬匹分列式、皮鞭特技秀等，帶給遊客精彩視覺饗宴。

交通局長葉昭甫說，春節連假期間，台鐵全日班班停靠后里站及豐原站共計行駛114班次；花博16條接駁車路線共計發車3554班次。

(中國時報)