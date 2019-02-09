花博初三近12萬人入園 創新高
農曆春節連假花博成走春首選！初三花博園區更湧進近12萬人，其中后里園區湧進約8.2萬人，更創單一園區單日入園人數新高。后里馬場花博期間邀請「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」，帶來近300場馬術花式特技表演，成為民眾遊花博必看的表演。
后里馬場園區新建馬術競技場長110公尺、寬70公尺，具有1400席座位，寬廣表演場地讓民眾能以最佳視野，跟不同的角度觀賞馬術特技表演；受邀演出的「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」，每場表演約40分鐘，從開場馬匹分列式、皮鞭特技秀等，帶給遊客精彩視覺饗宴。
交通局長葉昭甫說，春節連假期間，台鐵全日班班停靠后里站及豐原站共計行駛114班次；花博16條接駁車路線共計發車3554班次。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。