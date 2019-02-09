張校長綠手指 退而不休教園藝

2019年02月09日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

退休國小校長張瑞娥有個漂亮庭園的家，朋友以「張校長的家」為代號，她退休後和夫婿一同拈花惹草，庭園變成多肉盆栽教室「采邑率工坊」，她也從校長變身綠手指，退而不休，回到校園教學生組合多肉植物。

張瑞娥的家在林內三號水門落羽松林附近，原本是一片荔枝園，30幾年前她和夫婿打造成花園與庭園。

林內是雲林縣濁水溪畔最北的鄉，張瑞娥第一次種玫瑰時，曾有長輩訕笑種那個沒用，十幾年後，一個年輕媽媽載著就讀國小兒子經過，男孩說：「以後也要做一個像這麼棒的花園！」

她家屋簷走廊處就是喝咖啡的地方，大片草皮適合坐著聊，常有朋友路過歇腳，「張校長的家」盛名不脛而走，好像「張校長」別無分號。

幾年前，張瑞娥退而不休，在夫婿鼓勵下，把庭園變成多肉植物工作坊，命名「采邑綠工坊」自娛娛人，有機關社團到她家接受她的多肉盆栽組合充電，也有學校邀她到校指導小朋友或老師DIY。

「張校長的家」很多年前就常被誤認為咖啡廳，變成采邑綠工坊之後開始供應咖啡、果汁、冰沙，歡迎路過遊客歇腳，今年春節每天開放，忙得不亦樂乎。

笑容像溫暖太陽的張瑞娥說，每天看著植物長出嫩葉、長高，心情很平靜，感覺生命真神奇。

(中國時報)