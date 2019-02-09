張校長綠手指 退而不休教園藝
退休國小校長張瑞娥有個漂亮庭園的家，朋友以「張校長的家」為代號，她退休後和夫婿一同拈花惹草，庭園變成多肉盆栽教室「采邑率工坊」，她也從校長變身綠手指，退而不休，回到校園教學生組合多肉植物。
張瑞娥的家在林內三號水門落羽松林附近，原本是一片荔枝園，30幾年前她和夫婿打造成花園與庭園。
林內是雲林縣濁水溪畔最北的鄉，張瑞娥第一次種玫瑰時，曾有長輩訕笑種那個沒用，十幾年後，一個年輕媽媽載著就讀國小兒子經過，男孩說：「以後也要做一個像這麼棒的花園！」
她家屋簷走廊處就是喝咖啡的地方，大片草皮適合坐著聊，常有朋友路過歇腳，「張校長的家」盛名不脛而走，好像「張校長」別無分號。
幾年前，張瑞娥退而不休，在夫婿鼓勵下，把庭園變成多肉植物工作坊，命名「采邑綠工坊」自娛娛人，有機關社團到她家接受她的多肉盆栽組合充電，也有學校邀她到校指導小朋友或老師DIY。
「張校長的家」很多年前就常被誤認為咖啡廳，變成采邑綠工坊之後開始供應咖啡、果汁、冰沙，歡迎路過遊客歇腳，今年春節每天開放，忙得不亦樂乎。
笑容像溫暖太陽的張瑞娥說，每天看著植物長出嫩葉、長高，心情很平靜，感覺生命真神奇。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。