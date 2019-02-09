朝聖最美火車站 南迴公路塞爆

2019年02月09日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

春節連假進入尾聲，南迴公路台東觀光景點多良火車站，從大年初一到初四幾乎每天都超壅塞，因不少民眾返工，車流量指數爆表，而東海岸今年遊客量也比去年同期增加3成以上，爆量車潮一路走走停停，有民眾抱怨，光是過中華大橋就花了40分鐘。

昨天大年初四，不少民眾準備返回工作崗位，台東南下往高雄方向車流爆增，省道台九線南迴公路409公里處由於2線道縮減為1線道，香金橋南端昨天下午1點起南下路段一下湧入大批車輛，車速僅10公里，車龍綿延6公里，警方實施車道輪放管制，到傍晚才逐漸消化回堵車輛，警方預估大年初五塞車情況就會減緩。

而在南迴公路熱門景點多良路段，大量遊客到「全台最美火車站」朝聖，省道兩旁停滿車龍，交通大打結，避免人車爭道，以及車輛違停，導致南下北上車流受阻，警方加派人手現場實施交通管制及違規車輛取締。

此外，根據東管處統計，東海岸在大年初四的遊客成長率與去年比較，就成長了9成，年初一到初四遊客量多出4萬餘人，成長率超過3成，大量車潮造成省道台11線車速緩慢或定點，尤其中華大橋北端車道縮減，從早上9點現起至下午2點出現壅塞情形，警方禁止台東市中華路直行中華大橋，改走臨海路。

(中國時報)