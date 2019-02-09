南靖部落火警 新北市府伸援手
新北市鶯歌區南靖部落7日凌晨傳出火警，4戶原住民住宅遭到燒毀，雖然幸未造成人員傷亡，卻讓當地原住民生活陷入困境，新北市副市長吳明機8日上午前往訪視並給予受災戶1萬元慰問金，同時也允諾提供安置、生活物資等協助。
位於三鶯大橋下的南靖部落，目前約有54戶來自花東地區的阿美族原住民定居，大多數的族人都在春節期間返鄉過節，但7日凌晨3時許當地卻傳出火警，儘管消防局在20分鐘內撲滅火勢及時遏止火勢延燒，但這場大火仍燒毀4戶民宅。
受災戶獲悉家園遭毀，趕緊設法從花蓮玉里、台東成功等原鄉返回南靖部落，但因蘇花公路塞車，直到7日晚間8時許才逐漸返抵鶯歌，當他們看到家園全被燒毀，難過得相擁而泣。
受災戶蘇春花表示，她從花蓮回來後，看到房子燒了，未來要住哪裡也是一大問題，而且她是單親媽媽，要養小孩、又要面對龐大修繕費用，不知道該說些什麼，話還沒說完眼眶就紅了起來。
新北市副市長吳明機8日上午會同原民、消防、水利、社會等局處首長及鶯歌區長周晉平等人，前往訪視受災戶並給予每戶1萬元的慰問金，幫助受災居民暫度難關。
吳明機表示，現階段先做好受災戶的短期安置，並指示消防局在8日完成火災現場的鑑識及清理工作。至於族人最關心的後續家屋修復事宜，市府將以「原地修復」原則，全力協助受災戶簡易修復，務必在最短時間內恢復往常的生活。
(中國時報)
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