日本滑冰王子 掛牌認養路燈
中國時報
邱立雅／竹市報導
日本滑冰王子羽生結弦到新竹認養路燈？新竹市曙光女中對面一座路燈上，掛著一面認養牌，上頭寫著「羽生結弦大德認養路燈」，引起民眾好奇，市府人員推測應該是粉絲認養給偶像，希望帶給偶像好運。目前竹市約有3萬5千盞路燈，平均一年最多500盞被認養，市府鼓勵民眾認養路燈，點亮安全的通行之路。
拿下兩屆冬季奧運金牌的羽生結弦外表俊秀、花式滑冰技藝超群，不只風靡全日本，也吸引台灣粉絲的崇拜，最近曙光女中大門斜對角路燈出現「羽生結弦大德認養路燈」等字樣，引起民眾好奇，笑稱可能是來自曙光女中的粉絲所為。
市府工務處人員表示，目前全新竹市有約3萬5千盞路燈，年花費約4千萬電費，但認養數平均1年不到500盞，僅填補50萬電費，比率極低，約1.4％。工務處表示，過去曾計畫與宮廟合作推廣認養路燈，當作另類的點亮光明燈，希望鼓勵民眾多多認養。
(中國時報)
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