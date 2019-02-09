中市傳統藝術節 邀民眾走春

2019年02月09日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市文化局今年傳統藝術節在4大文化中心熱鬧登場，共邀請40組國內演出團隊表演傳統藝術；還有創意市集、手作DIY及遊戲體驗等活動。台中市大墩文化中心以「春到傳藝，迎豬來」為主題，8日推出雜耍、劇團及樂團演出，吸引民眾走春觀賞，洋溢濃濃年味。

台中市文化局傳統藝術節，今年活動自7日大年初三起至10日大年初六，在葫蘆墩、港區、屯區及大墩等4大藝文中心，共邀請40組以上表演團隊及街頭藝人接力匯演。此外，各中心還規畫文創、童玩、民俗、輕食等市集及遊戲體驗，與民眾一起歡喜過好年。

台中市大墩文化中心以「春到傳藝，迎豬來」為主題，8日下午在戶外城市小舞台推出氣球雜耍、新生一號劇團演出及人聲樂團等節目，在大廳及大門口還安排文創市集、闖關遊戲、手作DIY及發放限量創意紅包等活動，期間每天下午熱鬧滾滾。

溪州公園花在彰化新春活動吸引絡繹不絕人潮！八卦山上彰化縣最高海拔的文德國小親子樂團前往演奏，展現彰化學子的軟實力，也帶給民眾新春滿滿祝福。

(中國時報)