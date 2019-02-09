塑膠袋大變身
邁入第8年的台南鹽水月津港燈節2日正式開幕啟燈，32件燈節創作結合燈光及水域方式呈現出不同美感，賞燈人潮擠爆鹽水小鎮，台南市文化局預計9天連假將湧入逾35萬人次；勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「南方創客基地」利用塑膠袋製作大型裝置藝術「塑花祭 」，在燈節現場引人注目。
2019月津港燈節以「隨光‧呼吸」為策展主題，以鹽水小鎮做為布展場景，結合巷弄、水域量身打造，今年並帶入劇場化的呈現方式，包括法國團隊Groupe LAPS將之前曾參展的的燈管人系列升級為燈管人樂團，在水上舞台帶來精采演出；台灣的周定賢藝術團隊也在信義橋畔設置長達100公尺燈飾，搭配水岸燈光秀的演出，強調與民眾互動性。
南方創客基地則結合30位來自新營、白河、鹽水、東山及嘉義的南方創客們，將公開募集到的250個塑膠袋，透過花片編織技法，費時近15小時，協力鉤織出50朵塑花片，以「花片編織」之技法製作出大型裝置藝術，因為很像夜空中燦爛的煙火，因而命名「塑花祭 」。
2019月津港燈節三大展區包括「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」，很適合環保相關的作品，南方創客基地因此向地方爭取，製作裝置藝術，展區設置在鹽水區南門路1號旁的草地。
(中國時報)
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