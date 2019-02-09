小豬騎大豬 初鹿牧場豬福滿滿

2019年02月09日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

迎接己亥豬年，台東初鹿牧場1隻小麝香豬在眾目睽睽下，以死纏爛打方式，緊追著1頭大豬硬是要做「害羞的事」，讓一旁女性遊客看得臉紅心跳，初鹿牧場人員表示，其實這2頭都是公豬，騎乘行為可能只是牠們的社交模式，牧場也推出以麝香豬為獎品的抽福袋活動，象徵「豬」福滿滿。

豬年談豬，在遊客眾多的初鹿牧場廣場上，1頭體型較小的公豬似乎是豬哥性起，頻頻以霸王硬上弓方式，企圖騎上個頭比牠大的大公豬，大豬四處閃躲，但是發情的小豬一直窮追不捨，似乎是要至死方休，大豬萬分無奈，2隻圓滾滾的豬玩起疊羅漢，看到這種「豬」聯璧合的情景，女性遊客摀著嘴偷笑，也有遊客拿起相機，為這對「豬同志」拍照。

初鹿牧場人員表示，麝香豬屬於性早熟的豬種，大概5個月大性成熟，就會發情出現騎乘的學習動作，但是2隻公豬的騎乘行為不一定是為了交配，也不是同性戀，可能是社交互動模式，也可能是要彰顯自己的位階。

另外，初鹿牧場區部副理張妤嘉表示，從大年初一至初六推出「祝福一整年‧金豬賀歲」抽福袋活動，除頭獎是小公牛1隻外，2獎有3份，彩品是大麝香豬，3獎5份，彩品為小麝香豬，每天限量250份，每份688元，目前大、小麝香豬各被抽出1隻，不過幸運抽中的民眾都折換鮮奶。

(中國時報)