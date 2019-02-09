萬華今昔 用紙雕說故事

2019年02月09日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

萬華區是台北市內具有悠久歷史文化的行政區，即日起至3月24日，在剝皮寮的鄉土教育中心展出20幅紙雕作品，全部都是勾勒萬華區今昔風貌，歡迎民眾一起欣賞「雕話萬華－紙藝傳情」特展。

為了讓民眾對萬華全貌、紙雕藝術以及女性創作有進一步認識，台北市鄉土教育中心、老松國小和台北市婦女館合作舉辦「雕話萬華－紙藝傳情」特展。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，此次展出的20幅作品，都是台北市婦女館「紙雕工作坊」學員的作品，她們來自不同職業、生活背景，例如總是帶著孩子一起上課與創作的全職媽媽，或是退休的婦女，當然也有下班後趕來上課的上班族。

張欽鵬說，婦女們從自己熟悉的萬華街道開始創作，透過紙雕訴說在地的生活樣態，例如剝皮寮的紅磚瓦建築、古色古香的龍山寺、觀光客眾多的華西街，甚至別具歷史文化的「青草巷」等，可以說是「萬」種風「華」都躍然紙上。

「雕話萬華－紙藝傳情」特展即日起至3月24日展出，每周2至周日上午9時至下午5時，均免費開放參觀，歡迎民眾一起到台北市鄉土教育中心2樓特展室參觀。

(中國時報)