震災10殞落天使 崑山國小繪本揮陰霾
3年前，0206南台地震重創台南，造成維冠大樓倒塌，鄰近崑山國小許多孩子就住在這棟大樓，10個小生命不幸殞落，3年來，學校化悲傷為力量，將災難轉化為生命教育的教材，透過師生集體書寫，回顧、關懷這段生死交關的悲痛記憶，完成《我一定會好好的》繪本。
《我一定會好好的》繪本，以主角「阿力」作為10位天使的代言，每個生命有祂的美好、期望，卻在一夕間消失殆盡，對父母長輩的期望、朋友的諾言兌現，感到焦慮、沮喪、無助，在冥闇之中，小天使出現，學校一盞燈光讓祂暫時有了依附，進而看見朋友的愛、全校師生的情，了悟生命雖畫下句點，但載滿愛與希望，還是能鼓起勇氣展開翅膀飛翔。
「不想沉浸於悲傷，更想讓希望植於心，用積極態度面對，期望用生命的美好來取代！」崑山國小校長余孟和說，《我一定會好好的》從發想到成形，歷經無數次訪談與修改，繪畫徵選六年級學生創作，這起地震烙印在這群當時年僅三年級學生腦海，許多人經歷與同學死別，面對生死課題的恐懼，不在話下，如今，跨越心理煎熬與障礙，用畫筆勇敢創作，別具意義。
台南市教育局長鄭新輝表示，崑山國小發行這一本繪本具有正面教育價值，透過繪本故事，引導孩子認識災難，走出傷痛，學會相互扶持，繪本也將分送各校，讓大家一起體會這段生命教育的故事。
(中國時報)
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