過年赴宮廟祈福 順便逛夜市
農曆春節最後一個周末，民眾如果還沒來得及到宮廟祈福，不妨趁著這2天到台北市著名廟宇參拜，還能順便逛廟宇附近的夜市、吃小吃，既保平安又祭五臟廟！
北市市場處推薦，松山慈祐宮創建於清朝乾隆時期，歷史悠久、香火鼎盛，一旁就是知名的饒河夜市，包括胡椒餅、藥燉排骨、蚵仔麵線、牛肉麵等，都能讓民眾一飽口福；吃飽喝足後，河濱公園還有彩虹橋，夜間投射燈光後別有一番浪漫氛圍。
此外，大稻埕霞海城隍廟求姻緣最有名，附近也有美食眾多的寧夏夜市，知高飯、蛋黃芋餅、紅豆餅等，都是不可錯過的小吃。
市場處也推薦，國定二級古蹟、大龍峒保安宮附近有孔廟，還有大龍街夜市，當地的小吃攤最著名，例如滷肉飯、湯圓、沙茶羊肉。
同樣古色古香的還有龍山寺，附近則有華西街夜市、廣州街夜市、梧州街夜市與西昌街夜市。其中，華西街夜市幾乎每一家老店都各自擁有死忠饕客，例如北海道燙魷魚、大鼎肉羹、燒酒蝦、台南擔仔麵、北港甜湯等，吃飽喝足後，還可以到附近新興的足部按摩館享受一番；廣州街、梧州街、西昌街夜市也有花生豬腳、愛玉冰等店家。
(中國時報)
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