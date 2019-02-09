女駕駛恍神自撞 再撞騎士
恍神釀翻車！陳姓女子8日上午8時，駕駛小客車載著3名友人出遊，行經台南市中華西路北往南，在永華路交叉口時，疑恍神撞上路邊石墩，造成整輛車騰空飛起，追撞前方的李姓機車男騎士，陳女與李男受傷送醫，車上3人輕傷無礙。
23歲陳女8日上午載3名友人出遊，在中華西路與永華路口處，疑似疲勞駕駛恍神，沒注意到路邊有石墩，小客車行駛太靠外側，撞上石墩後飛起，擦撞前方31歲李姓騎士，民眾趕緊報案。
台南市警局交通隊事後調閱路口監視器觀看，陳女駕車撞上石墩後，車輛右單側先翹起，直接飛向前方的機車騎士，撞上前方同向行駛的機車，無辜的李姓騎士被撞，幸好，機車倒地後，他並無大礙立刻坐起身。李姓騎士與陳女受傷送醫無礙，車上3人輕傷，但受到驚嚇。
(中國時報)
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