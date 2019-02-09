新春來港都 一日農夫採莓趣
「南部怎麼可能有草莓？」高市農業局「一日農夫」過年期間不打烊，8日初四開始起跑，30多位外地返鄉的遊子攜家帶眷到杉林區農村體驗，特別安排親採難得一見的安全栽種草莓園，令這群從小在高雄成長的大孩子們也不免驚嘆連連。
高市農業局農村發展科長方啟峰表示，過年期間規畫3場「一日農夫」，昨日、今日在杉林區築夢新故鄉文化產業發展協會，9日則在大樹休閒農業區，每梯次約30多人報名，過年前一開放登記名額即秒殺，許多是外地返鄉過年的高雄人，想重溫農村回憶。
杉林區的一日農夫遊程昨日打頭陣，結合春節應景的草莓與蜜棗，高雄雖然不是草莓主產地，但美濃、杉林、甲仙等地區仍有農民堅持安全栽種方式打造草莓園，園區主人胡惠玲說，草莓非常嬌嫩，慣性農法不易栽培，即使有機種植花太多心力，為了品質還是得硬著頭皮做。
農業局今年「新春棗到」行程，結合燕巢地區有「台灣青蘋果」美稱的蜜棗及大樹鳳梨，提供田裡現採現吃，另有美味的在地風味餐、農家古藝DIY等，讓遊客盡享農村自然生態及純樸熱情。
高市農業局長吳芳銘說，「一日農夫」2013年開辦至今，每年新春均安排年節行程，邀民眾到農村歡樂過新年，也藉由這類農村體驗行程，為農村注入活力、增加社區收益。
(中國時報)
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