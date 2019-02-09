台南境外移入登革熱8起
連日高溫讓不少民眾穿短袖過年，暖冬緣故，台南市從1月7日傳出首起境外移入登革熱案例後，2月4日確診第8例境外移入登革熱，台南市政府登革熱防治中心提醒，目前正值春節假期，高雄市前鎮區已出現今年首例本土病例，登革熱防治需要全民參與、全年無休。
台南市1月7日確診首例境外移入登革熱病例，該病例感染地為越南，不到1個月時間，目前已經有8起境外移入病例。
第8例境外移入病例居住東區，37歲男性長期於越南工作，2月1日出現發燒及倦怠，2月2日返台過年，因發燒經機場發燒篩檢站採檢，登革熱快篩為陰性後返家休息，2月4日經疾病管制署確診，5日大年初一隨即完成住家戶內外環境化學防治措施及加強周圍環境孳生源清除。
台南市長黃偉哲指出，除了暖冬因素，病媒蚊抗藥性與溫度適應性越來越高，使得疫情越來越嚴峻，市府防疫作為要更積極，未來，市府將會研商增加防疫經費，提高基層防疫能量，同時也呼籲市民朋友加強居家環境巡查，並落實戶內外積水容器清除，降低登革熱疫情的發生。
(中國時報)
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