年節吃太多 高醫教你飲食收心操
大年初四高雄醫學大學附設中和紀念醫院門診恢復看診，一大早就湧進就診民眾。院長侯明鋒說，因為人力調配合宜，一切流程運作順暢，並沒有出現擁塞情況。
高醫急診部長劉耀華表示，除夕至初三因門診休診，急診數量是平時的2至3倍，其中以類流感、心血管疾病及腸胃疾病居多。
對於一些民眾在過年時因為大吃大喝，導致褲頭變緊，高醫營養師許玉恒提醒，趕快來做飲食收心操。首先，是收體重。在未來的每一餐得注意是否有喝到足夠水分，同時要細嚼慢嚥，這樣可藉由增加飽食感、增加控制的意識，從而降低過多熱量攝取，讓體重回穩。
其次，輕圍爐。儘量選擇以個人份量的餐點為主，或清淡湯底的火鍋，搭配新鮮魚、肉和多樣化蔬菜，減少加工類製品及醬料，避免體重增加。
第三則是要消年菜。請民眾先審視冰箱食物，如果無法在1至2天消化掉，建議先將食物分類，將各類食物依家中1餐所需份量盛裝，不耐放的食物優先食用，比較耐放的食物放入冷凍，再分次解凍食用。即使冰箱剩菜很多，別忘了要搭配同等量的蔬菜，也要儘量減少烹調用油，減少熱量屯積。
第四招，分零食。醫師建議利用分食、分享方式，分多天、分多次，慢慢的小量品嘗，讓吃零食過程中熱量不累積。
(中國時報)
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