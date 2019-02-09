學英文改去菲國 正夯

2019年02月09日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

有不少台灣人到菲律賓語言學校「HELP」學英語。（中華民國全球職涯發展協會提供

知名「脫北者」朴研美，從北韓逃離到南韓後，曾利用一個暑假到菲律賓宿霧學英語，後來她以此能力在國際上揭發北韓現況。事實上，最近幾年，台灣人到菲律賓學英語非常熱門，去年約1萬5000人前往，預估每個月多益成績可進步100分。

1993年出生於北韓的朴研美，2015年以英文出版《為了活下去》一書，述說13歲時與母親冒生命危險橫越鴨綠江逃到中國，在人口販子手中掙扎求生，最後抵達南韓追求自由經歷。她提到，曾經利用某年7、8月暑假到菲律賓宿霧學英語，之後得以用英語在國際場合演說，讓外界更瞭解北韓的黑幕。

留遊學業者搶食大餅

像朴研美一樣，愈來愈多台灣人到菲律賓學英語。業者表示，5年前，台灣每年僅約2000人前往菲律賓學英語，但去年已飆到1萬5000人，目前國內有約30家留遊學業者在搶食這塊大餅。

「學英語要密集才有效。」中華民國全球職涯發展協會理事長王星威說，台灣學生雖積極學英語，但都斷斷續續，10幾年下來，遇到外國人也不敢開口。

「相較英、美等國，到菲律賓學英語只要付出1/3到1/2的學費，很划得來。」王星威說，到菲律賓學英語，每星期約1萬元台幣（包吃、住），一周上課5天，早上一對一教學、下午則是4人或8人團體對話簡報班，上課、寫作業及考試時間，每周高達5、60小時，任何程度的學生，這樣學習都會明顯進步。

比到英美省一半學費

目前菲律賓的語言學要主要集中在5個城市，包括碧瑤有10多家、克拉克有10多家、宿霧有50多家、馬尼拉有4家、長灘島有2家。但台灣人主要去碧瑤、克拉克及宿霧等3個相對安全的城市學英語，不太去馬尼拉及長灘島。

菲律賓人的英語口音很怪，學這樣的英語好嗎？王星威說，在菲律賓語言學校教英語的老師，基本上都要取得美國TESOL英語教學證書，他們在考證照過程，口音基本上都調整過，菲律賓腔已經很淡。

王星威說，台灣人赴菲律賓學英語是持觀光簽證，通常是利用暑假2個月、農曆年後3個月或是大學剛畢業後的那3個月，即使原本英語成度很爛的人，經過幾個月密集的學習，也可看到成效。

(中國時報)