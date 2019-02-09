32歲狠K3個月 他現在職場罩得住

2019年02月09日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

65歲張文碩曾到菲律賓學英語，以便跟韓國媳婦溝通。（張文碩提供）

32歲賴宏睿，在職場曾因英語能力不好而升遷受阻，他2016年到菲律賓碧瑤學英語，3個月多益成績進步300分，現在靠英語在工作；從職場退休的65歲張文碩，為因應兒子跟韓國女孩結婚，他到菲律賓克拉克學英語1個多月，現在就是用英語和媳婦溝通。

賴宏睿說，他大學畢業當完兵後，2012年9月至2013年7月花了120萬元到英國語言學校讀書約1年，但那是10人或12人一班的團體課，他上課很偷懶，加上常跟華人混一起，導致英語能力未有太大進步，花這麼多錢都在玩樂、混日子，課程結束時多益成績才385分（滿分990分）。

從英國回台後，他進入餐飲業工作，因英語能力不好，升遷受阻，這讓他決心學好英語。他目標明確，在2016年4月到6月間到菲律賓碧瑤的語言學校就讀，那裡教學嚴格，每天上午4堂課是一對一教學、下午3堂課是一對四或一對八教學，晚上還要考試及晚自習，3個月下來，他多益成績達680分。

賴宏睿經歷在英國及菲律賓兩次的英語學習，他認為學習語言動機很重要，明確知道目標去學習，進步才會快。他現在投入菲律賓留遊學產業，算是靠英語能力工作。

至於張文碩，從軍人工作退休後，轉戰食品產業，2017年9月完全從職場退下來。他表示，以前不管是在軍方或在食品產業，因為不常用到英語，因此他英語能力並不好。

張文碩說，退休後有2個月時間每天閒賦在家看電視，這讓他心慌，決定找件事情來做。他想到過去出國旅遊時，自己英語能力有所不足，加上兒子要和韓國女孩結婚，未來要和親家打交道，「要我學韓語太困難，不如學英語。」

張文碩在2017年12月到2018年1月間，到菲律賓克拉克的語言學校學英語，密集式學習讓他明顯進步，加上他年紀比較大，班上2、30歲的韓國及大陸學生都很尊敬他，那段時間，他不但學得英語能力，心態也年輕了。

張文碩的兒子已經將韓國女孩娶進門，目前住在台灣。張文碩說：「從菲律賓回來後，我並未荒廢英語，因為跟韓國媳婦講話時，都是用英語。」

(中國時報)