良醫護童 拆穿繼母毒計

2019年02月09日 04:10 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

今年年初爆發數起兒虐案件，引發社會譁然。約10年前，曾有一名醫師憑著細緻的觀察力，揭發出一起兒童遭母親下毒的案例，他是林口長庚醫院兒童加護科主任，夏紹軒醫師，同時也是長庚醫院兒保門診的重要推手之一。

2008年，一名6歲男童疑似中毒，抽搐、昏迷，被送往醫院。經家人送驗尿液檢體後，卻顯示無異。不久後，男童又因相同問題送院。夏紹軒懷疑家人下毒，將尿液多留一份，自行送驗，最後發現兩份檢體結果不一，才揭發出繼母以蟑螂藥下毒的悲劇。

有感於兒童保護需仰賴

機制去實施，夏紹軒與醫療團隊去年共同建立兒保門診，以預約的方式，提供1周3節，每節1至2小時的服務。只要社工察覺有異，就會將孩子帶往門診與醫師討論，補足過去兒保網路「只能看到一小段」的缺失。

「上禮拜有個小朋友，眼皮上有少許的傷，眼神也不太對。」夏紹軒表示，有些傷口肉眼看不見，社工不一定能判斷出孩子是否遭受虐待，而該小朋友在神經科醫師用超音波檢查後，才判斷為顱內出血，因此兒虐個案需依靠團隊進行，門診只是其中一種方式，民眾也要對關注身旁小孩，若有異狀立即跟相關單位反映。

「當兒科醫師最開心的地方是，本來希望渺茫的孩子，可以救活、順利出院。」曾有一名孩子，3歲以前都在醫院度過，在加護病房進進出出1、2年。夏紹軒曾3次與媽媽表示「可能過不去」，但孩子卻順利復原，現在已經是高中生，經常回醫院探望他。

學生時期的夏紹軒，憑著功課好，踏入醫學系，沒人告訴他醫師的責任有多廣。面對死亡、傷痛，還需負起溝通、勸導的責任，這是以前的他所不能想像的。他期盼讓更多孩子得到治療，安然走完人生道路。

(中國時報)