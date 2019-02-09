開工囉 小心收假症候群
初五開工宣告假期將結束，醫師指出，過年期間大魚大肉、東奔西跑，身體和心理的自律神經失衡，休假後身體比上班更累，應讓身體有兩至三天「放空」時間，透過情緒調整並模擬開工(學)情境，穩定自律神經，幫助順利開工。
北投健康管理醫院主任醫師沈彥君指出，一想到上班上學就心跳加快、全身無力、晚上失眠，甚至頻頻跑廁所拉肚子等，就是「收假症候群」常見症狀。
「休假身體反而最累。」沈彥君表示，真正的休息是「身體在休息，而心理有準備」，過年期間卻是心情很放鬆，結果身體徹夜打牌、應酬拜訪親戚、作息日夜顛倒，加上大魚大肉讓腸胃道工作量大增，原本平衡的交感、副交感神經「互相爭奪出頭」，主導危機應變的交感神經過強，出現緊繃、焦慮；主導放鬆休息的副交感神經也強力運作，出現疲憊、體力不足，自律神經都失調。
沈彥君建議開工3撇步，協助自律神經互相交班。首先是檢視健康狀況，量體重血壓、注意腸胃變化，她建議可透過間歇性斷食，讓腸胃道休息。其次做些緩和動作，例如泡澡、聽輕音樂、做伸展運動、睡前閱讀等，幫助副交感神經放鬆。最後，應在開工前空出二至三天，減少活動透過每天預定提早上床30分鐘或1小時，讓作息回到正常。
(中國時報)
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