輕鬆3招 趕走小腹婆焦慮
春節大啖美食，肚子圓了一圈，年後控制體重，要把握消除脂肪的黃金期，新光醫院營養師蘇妍臣指出，根據研究，長假後國人平均增加0.5至2公斤，若能在一周內盡速代謝，就能成功打擊大腹翁、小腹婆。
蘇妍臣建議，飯前先喝500cc的水，避免飲食過量；重要的是戒斷零食，嘴饞時改水果替代，一餐水果建議一個拳頭大，若想讓腸胃休息可進行一周兩天輕斷食，一天吃500至800卡熱量即可。
北投老爺酒店物理治療組組長陳若喬建議，每周運動五次，每次30分鐘即可；可從10分鐘開始，慢慢拉長，不一定要去健身房，從躺在沙發看電視，改成站著踏步或墊腳輕跳，都算簡單運動。
陳若喬建議三組動作收心操，在家就能輕鬆伸展。
第一招，側抬腿運動，透過保護膝蓋，訓練臀中肌。分解動作1：手扶桌椅固定身體，單腳慢慢往側邊抬高，停留30秒後再慢慢站立。2：重複10次後，換邊再練10次。
第二招，腿部拉筋運動，陳若喬說，足部疼痛會影響行動力，放鬆腿後肌可讓雙腿更耐走，預防足底筋膜炎。分解動作1：挺直脊椎站立，雙手扶牆。2：膝蓋微彎呈弓箭步，後腿打直，腳跟貼平地面，維持30秒後換腳，重複五次。
第三招，大腿肌力運動，有人體第二個心臟之稱的大腿有力後，就能幫心臟推動血液回流。分解動作：1坐著脊椎打直，挺胸，2慢慢站立，膝蓋呈30度半蹲維持脊椎挺直約30秒後在慢慢坐下，重複10次。
(中國時報)
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