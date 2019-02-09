吳敦義應爭取的是歷史名位

2019年02月09日 04:10 中國時報 主筆室

國民黨在九合一選舉韓國瑜「韓流」效應帶動下，一舉翻轉南台灣綠營獨霸的局面，並趁勢攻下15席縣市長。2020大選即將啟動，國民黨士氣大振，老中青三代強棒紛紛出頭，希望爭取總統選舉黨內提名。國民黨民主化後始終未建立具公信力的提名規則，黨主席吳敦義掌握黨機器，讓他規畫中的初選辦法飽受爭議，質疑他為自己「量身打造」。

這些質疑未盡公平，他自任黨主席以來，勉力維繫黨務運作，全力輔選九合一選舉，確實勞苦功高，但擺在眼前的事實，吳敦義無法掙脫長期困擾他的印記，在所有2020相關民調中都吊車尾。與其硬生生被外界批評球員當裁判，因初選辦法引發黨內宮鬥，讓好不容易回升的國民黨形象再次下墜，不如展現高度和胸襟，致力改造黨務，為黨建立公正的初選制度。

無可否認， 2016年國民黨敗選後，民進黨政府不惜以違憲違法手段追討黨產，黨務運作幾乎無以為繼，還是吳敦義扛起黨主席重擔，黨產被凍結後，每個月至少需要3千萬元維持基本的黨務運作，也是吳主席到處張羅，才能在危急時刻穩定軍心，終於贏得九合一選舉的勝利。

吳敦義的貢獻當然不能否認，但政治人物的初心非常重要，初心於公，是政治家；初心於私，就是政客。吳敦義夫婦在黨內成立「藍天志工團」，積極舉辦營隊活動，吸引大專院校青年參與，原本好事一件，但夫婦兩人分別擔任總團長、全國輔導委員會總召集人，雖說蔡令怡擔任義工用心可貴，但夫人直接參與黨務運作，黨內卻有不同的看法。

吳敦義和洪秀柱爭奪黨主席時，後援會粉絲專頁上不點名暗諷洪秀柱「藍皮紅骨」，引爆柱粉不滿，反控吳是「藍皮綠骨」的「獨台」。原屬國民黨體系的青溪婦聯會在黨主席選舉時，曾強力支持洪秀柱，蔡令怡在2017年另外創立青溪婦女會，被外界認為是要跟青溪婦聯會互別瞄頭。

馬英九和王金平曾爆發政爭，朱立倫和洪秀柱曾鬧出換柱風波，2020大選啟動前夕紛紛上演和解秀，吳敦義和洪秀柱及深藍間的矛盾卻遲遲未能解開。吳安排核心黨務主管，被認為是厚植個人勢力，加上夫婦兩人都曾惹出嚴重的失言風波，這些細微處的缺失，都成為黨內反對吳敦義代表國民黨角逐下屆總統的依據。

吳敦義最大的致命傷，還是他長期不受民調青睞，諸如「白海豚會轉彎」、「白賊義」等負面形象，始終如影隨形。儘管吳多次喊冤，也確實是不白之冤，但無奈眾口鑠金，吳不善經營人際，不願提攜後進，導致政壇打滾幾十年竟無子弟兵。雖自認是無私無欲，為自己的清廉和馬英九一樣的不沾鍋而自豪，卻被外界封為孤鳥，孤單的他，面對媒體總是老王賣瓜、自賣自誇，卻引不起共鳴。

吳敦義自認韓國瑜的空軍和陸軍都由他引入而有功。但選後韓國瑜熱情出席王金平在高雄市舉辦的感恩餐會，卻避開吳敦義在高雄辦的南投同鄉會場。和吳關係親近的南投縣長林明溱，開第一槍反對美式初選，呼籲高層趕快以全民調決定總統人選，「民調低的人不要硬要出來」，再次印證吳雖然有過人的才幹、雄辯的口才，卻不善經營人際關係。

韓國瑜曾以打麻將暗喻，有意爭取總統提名的馬吳朱王，其中一人相公不能胡牌，一人「天聽」上手就等胡牌。外界認為吳敦義少了「民調」這張牌，只能是相公。

不過，國民黨馬吳朱王四大天王，民調都輸給台北市長柯文哲，朱立倫支持度最高，仍然略遜一籌。換言之，如果國民黨不自知，九合一選舉是民進黨的失敗，而不是國民黨的勝利，如果國民黨總統提名初選鬧得風風雨雨，在兩岸政策上抱殘守缺、躑躅不前，任何人奪得黨內初選提名，最後還是可能被民進黨或柯文哲擊敗。

所謂大位不以智取，成功不必在我，吳敦義大可不必強求爭得提名。反之，在黨主席位子上，全力為黨提名總統及立委參選人抬轎，不論是個人形象或對黨重返執政的貢獻，將是無人可以撼動。不僅能和未來的總統平起平坐，成為黨政運作超然的仲裁者，更能以黨主席身分出席國共平台，和對岸最高領導人習近平會晤，沒有行政包袱，更有空間為台灣爭取最大的福利，吳敦義何不棄一時之名器，而留歷史之大名。

(中國時報)