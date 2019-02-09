2019年02月09日 04:10 中國時報 主筆室

今年春節假期特別長，高雄市長韓國瑜利用年假，與家人朋友到國外度假，期望讓疲癒的身心得到好好的休息。

他使用自己的假期進行自費旅行，本屬合法、合理、合情，沒想到竟引來部分民進黨人士的冷嘲熱諷。其中，曾任前高雄市長陳菊幕僚的陳瓊華甚至感嘆，韓國瑜才剛擔任市長，對政務都還不夠熟悉，竟然就這樣「放下一個城市」，還說，陳菊擔任市長任內因為放心不下公務，根本就不願出國休假。言下之意，對韓國瑜休春節年假相當不以為然。

結果，網友馬上打臉陳瓊華，製作出2009年至2018年，陳菊在高雄市長任內15次以公費公假出國訪問的紀錄，其中也包括多次在春節年假期間的出訪。

政府官員也是人，當然需要適當的休假，但是在台灣，不論藍綠執政，不同政治立場的人總喜歡緊盯著對手陣營，一旦發現放假、休假，就攻擊得他滿頭包。

尤其從總統以降到各地方首長，農曆春節時都有公開發放紅包給民眾的行程，近年來連沒有官職的政黨領袖也加入發紅包行列。老實說，拿到民調那麼低的總統或才剛敗選的行政院長的紅包，到底是有多吉利，也讓人納悶；更何況發紅包勞師動眾，又把政治人物綁著無法休假，實在沒有必要。

韓國瑜今年提前發紅包，兼顧民眾的期望，也勻出時間好好休假，其實是不錯的做法。

美國總統日理萬機，每年都會固定到風景怡人的大衛營度假，小布希總統任內更造訪了124次之多，台灣的政治領袖們到底是有多重要的政務要處理，連休幾天假都不可以，會不會太誇張？建立正常的休假制度，別讓政治人物過勞；官不聊生，決策品質也不會好！

(中國時報)