2019年02月09日 04:10 中國時報 張慧英

只用了短短幾年，委內瑞拉總統馬杜羅就向全世界示範如何火速搞垮一個國家。如果有個敗家子選拔，他絕對穩得冠軍。現在的僵局是，他雖然去日無多，但卡在軍方、美國與大國角力，卻也難說委國政局將如何演變。

委國之敗，是從查維茲大搞社會主義及反美路線埋下了種子，但馬杜羅手氣差，上任後油價一路跌，產業不振的惡果立即毫無遮掩地暴露出來，這個最大石油儲藏國從天堂跌落了地獄。國會議長瓜伊多宣布出任臨時總統後，國際社會紛紛轉向支持他，馬杜羅去年的勝選本就充滿瑕疵，以致有60多國不承認選舉結果，馬杜羅還能繼續霸著總統寶座不放，完全是靠著軍方的支持。

查維茲是槍桿子出政權，馬杜羅則是槍桿子顧政權，軍方成了他的利益共同體，在保險、橡膠、電視等20個領域經營公司，還能取得廉價美元再高價賣出，國家衛隊甚至走私汽油、食物、武器。此外，和委國交好的古巴還派了數百名反情報員來協助馬杜羅。

所以，軍頭們的態度就很關鍵。委國經濟崩盤其實也大傷軍方的荷包，但若馬杜羅倒台，軍方的既得利益必然瓦解。除非瓜伊多能以實質利益說服軍方倒戈，否則雙胞總統的分裂局面還會僵持下去，甚至在軍方內部派系分裂下出現內戰狀況。為此國會已通過法案，給予「有助建立民主者」特赦，希望爭取軍方合作。

另外一個關鍵變數是美國。川普總統率先承認瓜伊多，對委國加大制裁，限制售油收入只能給瓜伊多政府，而且不排除軍事介入。如果是當年菲律賓推翻馬可仕的「人民革命」，美國的態度確實很具決定性，但委國長期以來對美國的壓榨剝削非常不滿，就是因為社會累積了深厚的怨恨，才會讓查維茲成功變天贏得大選。現在委國社會對馬杜羅民怨極深，可是一旦美國過於大力介入，內部矛盾轉變成了更大的敵我矛盾，會立即喚起民眾對美國掠奪資源、黑手控制政局的記憶，委國民眾想趕走馬杜羅，但不願再度落入美國之掌控。

所以，要改變委國政局，應該由國際社會（例如歐盟、拉美）扮演比較領頭的角色，美國太強勢太突出，反而會讓情況變得複雜。不只是委國對美帝的反感，中、俄反對外力介入委國政局，也讓三強的代理戰爭一觸即發。美國原本就對中國拉攏自家後院非常忌憚，現在委國面臨變天的關鍵時刻，美中俄都想在權力重組時為自己創造最大利益，美國有可能因此選擇強硬介入。

所以，矛盾圈有三層，第一層是馬杜羅與軍方vs.民眾，第二層是美國vs.委國，第三層是美中俄的三強角力，這讓委國的情勢益形複雜。由於中、俄有否決權可以掣肘，美國大概無法讓聯合國授權軍事介入行動。至於利馬集團或歐盟等國際社會其他成員，則只能說之以理，不像老美還有個大拳頭可以嚇嚇人，說來美國的施壓還是最有力道的。

站在美國的立場，如果能推翻馬杜羅，當然要藉機再把手伸回委國，以壓制這個掀起「玻利瓦革命」的反美龍頭。委國從查維茲開始走上了自己的路，結果卻是一條死路，現在馬杜羅真的必須下台，委國才可能有活路，美國如果肯放下強勢傲慢，和國際社會一起提供援助，才能讓委國重新站穩腳步。至於馬杜羅的下場，最後大概是到古巴吧，他會有很多時間好好反省是怎麼把國家搞垮的。

(中國時報)