打台灣牌 美國屬意蔡柯配

2019年02月09日 04:10 中國時報 湯紹成

最近美國通過一系列法案支持台灣，尤其去年底通過的《2018年亞洲再保證倡議法》更是特別，此乃將以往的友台法案再加以強調，其內容包括：反對改變台海現狀，支持兩岸都能接受的和平解決方案，還有支持對台軍售與台美高官互訪等，甚為罕見。

綜合言之，所謂「反對改變台海現狀」，乃美方一貫反對統獨的政策，意即支持台灣保持現狀，而後者也正是蔡英文時常所提及的立場。易言之，美方極不願見兩岸統一與台灣獨立，因統一後美國在兩岸的角色將被邊緣化；而台灣獨立將導致美國被捲入戰事的危機，均極不划算。

基於中美雙方關係的惡化，美國現在絕對不希望國民黨贏得2020，若藍營上台後與北京交好，美國將無法再打台灣牌。因此，美國會全力支持蔡英文，尤其蔡英文對美的配合度甚高，以至於雙方默契極佳，而一個不獨的獨派領導人，乃美方打台灣牌的最佳選擇。

故在九合一選舉前，美國就有一些動作在幫助民進黨，比如聲稱有外力介入選舉等。進而才會安排蔡英文訪美，甚至將華盛頓列入選項，而這也正是蔡英文扳回頹勢、贏得連任的唯一解方，也符合上述美方所支持的雙方高官互訪的政策。此乃美國支持台灣但反對台獨的策略，以免跨越北京的紅線，其手段淋漓盡致。

但支持蔡英文連任也還必須要考慮其副手，主因是柯文哲現象。若是綠綠配，而把柯晾在一邊，自然無法克盡其功，尤其美日中三方都能接受柯文哲，因而蔡柯配正是美方最佳選擇之一。

否則，就必須阻止柯文哲單獨出來競選2020。因為丁守中所提選舉無效之訴，必須在5、6月間宣判，以目前情況看，法院最好是宣判此次台北市長選舉無效，不然會有嚴重的後遺症。若此，柯文哲重選市長的機率甚高，屆時選期將更接近2020大選，若民進黨不提名，柯的勝選機率大增，將可阻斷其參選2020的機會。

因此柯文哲如先擔任一任副手，對他來說也未必不利，還能充分了解國政後，2024再扶正並搭配一位綠營副手，製造泛綠陣營長期執政的氛圍，在中美競爭下，這樣的布局十分符合美日的利益。尤其，國民黨所推動禁核食進口公投觸怒日本，且柯文哲這4年來也受日本大力協助，美日勢必會向柯施壓並曉以大義。再者，美日還有很多辦法來達到其目的，比如以黑資料來拉一打一，例如在台灣版的維基解密中，國民黨前主席朱立倫就曾爆出向AIT提供大量黨內資訊的醜聞。

當前台灣內部的情勢確實詭譎多變。目前民進黨好似定於一尊，蔡英文將在外力的支持下再度參選，雖然副手未定，但已呼之欲出。而國民黨則還在為2020候選人的初選規則而煩惱，確實遜人一籌，再加上外部的環境並非有利，因而必須出奇才有可能致勝。依此，那就必須由韓國瑜來參選才能擺平內部紛爭，因為不論以何種方式，韓國瑜都將會在國民黨內勝出，這也才可令人期待，兩岸關係也將化險為夷。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）

(中國時報)