華航罷工 消費者利益優先

2019年02月09日 04:10 中國時報 陳瑞珠

過年期間民眾最怕的地雷，果真爆發了。春節前桃園華航機師工會即已積極醞釀罷工，2月8日凌晨零點一刻鐘，工會以夜襲式突擊發動了罷工。

罷工牽涉幾個問題：一、涉及國家公共安全，影響社會秩序，公眾運輸權益之事業人員到底可不可以罷工？二、政府是否應該介入？介入程度如何？三、影響社會秩序，造成公眾損失，發動罷工的工會有沒有責任？

發生在國際航空公司或機場的大型罷工，遠程近期各國都有案例，勞工罷工若依法有據自無不可，但航空交通之罷工涉及國家公共安全，影響社會秩序，公眾運輸權益，則不宜貿然為之。華航機師罷工行為，讓每個搭不上飛機無法展開或錯過人生中重要行程，或無法返鄉與親人會面；可能都想問「社會公共利益」與「消費者權益」何辜？

有學者認為，社會利益應該是基於人類社會存在的一切最上位不可逆之公眾利益，是有別於個人利益、或單一集體或團體利益的。而社會利益的主體是全體公眾。社會公共利益更包括公共秩序和平與安全、經濟秩序健康、安全及效率、社會資源與機會合理保存與利用、公共道德的維護等內涵。有了這些內涵，社會公共利益便形成，使每一個人與組織於生存上皆均等享有生存與發展的資源。這個是做為社會的共同生存者應該有的認知與涵養。

而消費者權益更是指其消費後應享有的權利與利益，其信賴與保護責任自然是要由賣方的經營者負有直接的義務；原本非歸責於經營者被阻卻，卻可能因一場罷工行為被剝奪時，則國家於此似乎也須負有相應的義務。

罷工組織之同仁關係中，對於未參與該工會罷工的企業內勞工，承受罷工同仁之勞務負擔轉嫁，其權責可能被忽略。罷工儼然形成，多是勞資協商破裂的結果，勞資重建信任基礎恐是當務之急。

涉公共事業工會罷工，建議應於現行《勞資爭議處理法》中增修「預告期間」之規定，讓公共交通事業單位得以掌握時間應變，以保障大眾權益。重大公共議題事涉公眾權益，政府亦應出面協調，促使勞資雙方盡速達成協議，以降低社會所付出的代價。（作者為勞務管理公司總經理）

(中國時報)