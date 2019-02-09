2019年02月09日 04:10 中國時報 卓亞雄

入冬海鮮上菜，在媒體上常見的是白肉旗魚、磺火小捲的當令漁鮮，鮮少看到知識或海洋保育的反思提醒。即便近年扭轉為倡導「綠色海產」，但台灣人還是「吃」的海鮮哲學。海洋棲地環境因濫捕日益惡化，市場、消費者日益高端化的消費，愈發絕滅瀕危的海洋生物。

怎麼解救？期待民智大開，但民智怎麼開？期待教育部、科技部的科學教育嗎？遠水救不了近火，尤其這些不接地氣的科學宣導，教條的訓示，其實「一宣就倒」，完全談不上科學教育。

其實，衡量國民的科學水平，不應是學校正規的科學教育，而是社會整體的科普環境。國民的科學水準如何，不是理工、數理的學子比率，是全體國人都能接受科學知識、科學訊息，這得靠科普環境；必須大環境有淺顯易懂的科學資訊流通，才能培養國民的科學水準。

強調科普，因為它是全民教育，比校園內的科學教育重要得多，很難依賴傳播媒體的科學資訊，因為現有媒體從業員的養成環境並不科普，他們不能傳遞、轉譯科學知識及訊息為常人百姓能懂得普通話。打造科學知識的無障礙傳播環境，除了校園的通識教育，不只理工、數理科系學生能聽得懂，更讓文史科系也能接收科學知識，這得靠科普環境營造。社會有充分、易接收的科普訊息，民眾能無障礙接收，才能養成國民的科學素養。

最近讀了一本科普書《海鮮的真相》可以當前述的例子。首先，科普是庶民知識，必須能讀、能講，如果拗口、不順，書裡再經典的知識也無法傳播出去，只能呆死在書中，再怎麼有科學貢獻，也不會有社會影響力。

推介《海鮮的真相》一書，不只因作者是師傅輩大老，更因為作者洞悉科普情境，太瞭解「深入淺出」、與常民知識平台接軌的重要。再者，切入要有趣。例如這本書的「水母」切入點，問讀者好奇有沒有「水公」？因為有公、有母是常識，當然好奇「水公」是啥麼回事？好奇心是閱讀的誘因，才可能把科學知識傳遞給常民百姓。

與常民的知識接軌更是知識傳播的要件。這本書傳遞「天敵」的概念巧妙至極。例如舉鮑魚的例子，早年不知道生物多樣性的重要，在加州海岸無視海豹族群稀少、滅絕，鮑魚因而族群繁盛的現象，華工樂得大吃鮑魚。論述之後的海豹保育有成。食物鏈的鮑魚族群因而消減，這本書提供無形的生物多樣性、天敵平衡的知識。

不是推介書，只是覺得台灣太欠缺科普媒介了。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)