跟著安迪．沃荷一探普普魅力

適逢安迪沃荷90歲生日,時藝多媒體與義大利123 ART共同策劃的「安迪沃荷普普狂想特展」已在中正紀念堂盛大登場。(時藝多媒體提供)

安迪‧沃荷—普普狂想特展

普普藝術教父安迪沃荷曾說:「I never wanted to be a painter; I wanted to be a tap dancer.」由於他在八歲時罹患了一種名為「舞蹈症」的神經性疾病,會不自覺的運動,因此他特別渴望成為一名踢踏舞者,雖然未能如願,但在休養期間,他的母親教會他如何畫畫,進而打造了60年代至80年代的紐約時尚符碼─普普風。

適逢安迪沃荷90歲生日,時藝多媒體與義大利123 ART共同策劃的「安迪沃荷普普狂想特展」已在中正紀念堂盛大登場。一走進展場,首先映入眼簾的就是一面由4,200個湯罐頭組合成的經典作品「香蕉」裝置藝術牆,讓觀展者彷彿進入時光隧道,來到60年代正掀起搖滾熱的紐約。回顧60年代紐約迷幻樂團地下絲絨(The Velvet Underground)秉著熱愛音樂的精神,將安迪沃荷經典作品「香蕉」意象寫進搖滾,這份藝術家的傳奇邂逅,悄悄地延續至今。

「香蕉」乍看下與搖滾樂團風馬牛不相及,以為是安迪沃荷天馬行空的隨心創作,但其實這根「香蕉」為英語片語「Go bananas」,想像飢腸轆轆的猴子發現香甜黃熟的香蕉,那種欣喜若狂的樣子,就叫「Go bananas」,恰恰反映了當時紐約地下搖滾迷文化。

中國信託金融控股公司行政長高人傑十分推崇安迪沃荷在普普藝術上的貢獻,他表示,中信向來支持藝術文化活動,安迪沃荷的作品具開創性,且成功打破了藝術與商業的界線,此次的展品件件都是經典。

中國信託商業銀行是本次展覽的主要贊助,展覽現場特別提供中信卡友刷卡購票9折優惠。本次展出共計136件作品,這些經典藝術品的運載,則由中華航空提供專業的運輸服務。

另外,台北六福萬怡酒店則為本展的指定飯店,同時,推出與展覽搭配的住房專案。集結社會各界的大力支持,進而讓普普藝術再現獨特魅力,主辦單位邀請民眾一起走進普普藝術教父的狂想世界,與安迪沃荷共度西洋情人節,一睹最叛逆的時尚教父之曠世鉅作。

普普教父 經典回歸

2019開春,時藝多媒體與國立中正紀念堂管理處及義大利策展公司123 ART共同策劃了「安迪·沃荷 普普狂想特展」,就在1/9隆重盛大開幕。說到普普風藝術大師,不能不提到耳熟能詳的安迪·沃荷,他經典的作品以及前衛的藝術展現,使他的作品充滿了各式的討論,也深深地影響後代的藝術創作。

時藝多媒體透過粉絲團及官網,分享了許多關於安迪·沃荷的創作理念及故事,透過文字將豐富的藝文知識,呈現給時藝的會員,不論是充滿話題性的藝文新訊、豐富有趣的展覽訊息或是會員專屬的購票優惠,都將透過不定期地會員電子報分享給時藝會員,讓會員能更輕鬆地貼近藝術、感受藝術、了解藝術。

