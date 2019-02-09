ANDY WARHOL SHOP 好福氣迎新春
中國時報
策畫／時藝多媒體 報導／廖唯霓、張雅苓、尤蓉 圖片提供／時藝多媒體
ANDY WARHOL授權零錢包，共四款售價250元／款
ANDY WARHOL授權萬用包，共兩款售價300元／款
香氛造型手工皂，共兩款售價300元／款
左：錢多多單入耳環 售價390元右：香甜香蕉單入耳環 售價390元
春節長假是出遊好時節，不想出國人擠人，正於國立中正紀念堂展出的「普普藝術大師安迪‧沃荷特展」絕對是最佳選擇。除了能感受最賺錢的藝術作品外，ANDY WARHOL SHOP特別規劃一系列福氣商品，讓你新春豬事大吉，開心過好年。
朝聖普普風：經典圖騰飾品
以大面積色塊佐金屬切割幾何線條，展現普普藝術精隨；金錢符號與香蕉造型商品，更是銜接安迪的藝術作品地氣，貫徹藝術家中心思想：「能賺錢的藝術就是好藝術」。
期間限定：ANDY WARHOL萬用袋
限定授權的零錢包與萬用袋，展期內全球獨家販售，將經典畫作結合防水耐髒的潛水布而成，新春換新包，換個心情也帶來好運。
豬年新氣象：香氛造型手工皂
手工皂達人採用小分子水，融合獨家配方與細化甘油，強調濕潤並對雙手形成天然防護；可愛的香蕉與金錢造型手工皂洗去所有壞運氣，香氣滿滿一整年。
復刻經典：專屬普普T-shirt
ANDY WARHOL SHOP引進高優質拍攝列印機器，將自我肖像結合創意，融合繁複與變色圖騰效果，即拍即印屬於你的普普T-shirt。
(中國時報)
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