費玉清〈晚安曲〉道別粉絲淚崩

2019年02月09日 04:10 中國時報 蔡琛儀 、影音編輯／ 張沛歆 報導、影音編輯／

小哥送給這兩天來看演唱會的觀眾香包福袋。（羅永銘攝）

先一步封麥的江蕙送上花籃祝賀小哥。（羅永銘攝）

費玉清（小哥）去年宣布今年結束巡演後，將解甲歸田退出藝壇，告別演唱會8日（初四）在台北小巨蛋登場，8場共計吸金2.64億元，昨晚也是他2003年在台灣舉辦巡演以來的第172場演出，吸引萬名歌迷到場，正逢農曆春節期間，場內外都瀰漫著喜氣，但仍有幾許「告別」的離愁。

原本經紀人事前掛保證小哥會Hold住情緒，沒想到一向以堅強樣貌面對眾人的小哥，在尾聲唱〈晚安曲〉時，終於忍不住真情流露，淚水潰堤，哽咽到唱不下去，台下歌迷也心疼不已，隨後他收拾情緒，再次向歌迷道謝：「謝謝大家對我的厚愛，謝謝大家，非常的感謝各位朋友，唱了幾十年，謝謝大家。」

昨晚由氣勢十足的管弦樂開場，小哥身著應景的粉紅色西裝，坦言這回演出的感受和往常不同：「在舞台幾十年來，我始終在春去秋來的日子裡，除了感謝和愉快之外，終於到了告別的時刻，心裡頭有很多不習慣和不捨，也對我日後的生活打一個問號，放下麥克風可能會很徬徨，或是寂寞的日子等著我，但各位帶給我的美好記憶，是在我心靈深處揮之不去的。」隨後以〈原鄉人〉為這場聽覺饗宴揭開序幕。

黃色笑話熱場

昨晚小哥一連獻唱3、40歌曲，帶來超過3小時的美聲演出，歌單由小哥親擬，除了招牌金曲〈一翦梅〉、〈晚安曲〉，還有〈小情歌〉、〈香水有毒〉等流行歌，台語歌比例也增加不少，以〈落雨聲〉獻給已逝的父母，甚至選唱粵語歌〈上海灘〉，照顧不同世代的聽眾，安可曲〈但願人長久〉歌詞「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全，但願人長久」更呼應道別主題，為演唱會畫下優美句點。而他也沒忘了經典黃色笑話橋段，讓現場歌迷全都笑翻。

由於告別演唱會是首次在家鄉舞台舉行，他相當慎重，除了放棄過年假期忙彩排，也照例開唱前不進食，僅在白天吃了一根香蕉和喝溫開水，演出結束才吃茶葉蛋果腹。

贈送香包福袋

身家外傳逾20億元的小哥向來熱心公益，他昨更當眾宣布捐出2000萬台幣幫助公益團體，他表示，自己來自一個平凡的家庭，能有今天的一切，都是歌迷多年來的支持，所以這一筆捐款，也包含了大家的參與。

小哥也準備香包福袋送觀眾，他也特意備了有諧音的有機品牌「掌生穀粒」有機米作為媒體伴手禮。此外，製作單位設計新年的樓牌，中間更貼滿演唱會歷年來的工作證，代表陪小哥一路走來的回憶。

經紀人奚宜表示，告別演唱會最後一場一定會落在台灣，但目前場地還在申請。她也說，喜愛養寵物的小哥，引退後最想做的事，就是養一對雞。

(中國時報)