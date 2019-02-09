能唱能主持搶下4座金鐘獎

2019年02月09日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

費玉清（小哥）17歲參加中視歌唱比賽出道，不只會唱，也是一位出色的綜藝節目主持人。他曾4度敲響金鐘，以《龍兄虎弟》、《金嗓金賞》、《費玉清的清音樂》拿下綜藝節目主持人獎，還以專輯《夢駝鈴》奪得金鐘獎電視男歌唱演員獎，當時尚無金曲獎，此獎等同於認可他的歌王地位。

小哥主持基礎在秀場養成，開黃腔尺度拿捏得宜、雅俗共賞，模仿也惟妙惟肖，且正式訪談仍很莊重。他和哥哥張菲於1993年主持台視《龍兄虎弟》，是小哥的主持處男秀，也是兄弟倆首次合作，創下多個收視紀錄，也成為90年代代表性綜藝節目，不僅讓他們在1995年獲得綜藝節目主持人獎，兄弟倆後來還被挖角赴華視主持《龍虎綜藝王》。而小哥1997年和羅時豐一同主持的中視《金嗓金賞》節目再度拿下綜藝節目主持人獎。

隨後小哥開始獨挑大梁，接下華視《今宵花月夜》、東森《費玉清時間》、中天《費玉清的清音樂》等音樂性節目主持，並在2005年以《費玉清的清音樂》，拿下歌唱綜藝節目主持人獎。相隔10年後，他又在東方衛視《國民美少女》重拾主持，並參與許多實境秀節目，創下好口碑與收視佳績。

小哥雖然口才一流，音樂對他而言才是最重要的畢生事業，他甫出道時演唱的多是愛國歌曲、淨化歌曲，包括〈中華民國頌〉、〈國恩家慶〉等，也唱過像是電視劇《一翦梅》的主題曲，其後也推出不少膾炙人口的華語老歌如〈夢駝鈴〉、〈晚安曲〉、〈一生的朋友〉等，更在1984年憑專輯《夢駝鈴》獲金鐘獎最佳男歌星肯定，後來5度入圍金曲歌王，在1996年以專輯《晚安曲》獲最佳國語專輯獎，是華語樂壇永遠的「歌壇常青樹」。

(中國時報)