noovy躲過機師罷工感受客服員用心應變
許傑輝日前在日本旅遊（左圖），慶幸搭上華航機師罷工前的最後班機（右圖）順利回台。（取材自臉書）
華航機師醞釀罷工已多時，8日早上展開罷工，伊林娛樂男團noovy飛日本準備一連三天演出，到了松山機場，才得知罷工事件，幸好航班未受影響，順利出發。
noovy團員因前一天忙著收行李、與家人過年等都沒注意到罷工新聞。貝斯手JK說，他行李已經都背上，準備出發時才知道有這件事。大家原本還有點擔心趕不上演出，「想說會不會影響到隔天日本的演出行程，但一到機場，客服人員還是很用心地在崗位上接待旅客才放下心。」他們也在機場看到不少旅客焦急地猛打電話。
noovy此次為了宣傳新歌前往東京，還要忙著巡演，直到4月底才會回台灣，因此不煩惱回台行程受影響，「不擔心，但希望一切順利！」他們3月6日將發行日文單曲〈SPEED UP〉，也是日本動畫《ZOIDS 機獸戰記 狂野爆發》片尾曲。
許傑輝則從日本東京羽田機場飛回台，他昨也在臉書上表示，幸運搭上罷工前最後一班飛機。
(中國時報)
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