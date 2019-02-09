唐治平最佳前男友舊愛皆幸福

2019年02月09日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

40歲的唐治平情史精采，曾和女星張鈺凰、胡晴雯、丁寧、宋紀妍交往，到大陸發展後也交過2個山東籍女友，如今這些女孩們各個已成人妻，有嫁給運動員、也有飛上枝頭當豪門媳婦，丁寧和洋老公育有3個孩子，其中一任山東女友則嫁到香港，堪稱是最佳倒數第2個男朋友，他笑稱應該是巧合，自認談感情罩門是「結婚」，以前是不婚主義，現在態度不變。

唐治平因拍戲跑遍大江南北，發現台灣女生個性比較黏人，大陸女生比較急著想結婚。他在大陸劇組曾和女星擦出火花，但認真談的有2段感情，最後都因結婚壓力無疾而終。他和第一任山東女友交往時，他不想婚，但北方人有個傳統觀念，認為他一定要有個說法，「大陸有句話是『不以結婚為交往前提就叫耍流氓』」，但現在大陸年輕人的價值觀又和以前不一樣。

樂幫女友對詞

他的舊愛和他分手後都找到幸福，對於「神巧合」，唐治平笑說：「比較臭屁的說法是，她們跟我在一起，我都會希望以我的思想去影響她們，很多女生會因此打開眼界或愈來愈像女生，總之，我是會讓女生成長的人。」女友若是演員最好，他很樂於幫忙對詞，當然也有女友不苟同他這套做法，「有人說我是囉嗦的那種，以為自己是誰，喜歡教戲、當大師。」

唐治平年輕時曾是「姊姊殺手」，丁寧比他大8歲，感情幾乎沒空窗期的他，近年交往對象都比他小，前一段是小他13歲的模特兒，兩人戀情僅維持半年。他說，媽媽有時會被朋友影響，覺得別人兒子這年紀都結婚，他一直不結怪怪的，但又管不了他，只有說：「你如果找老外，我們以後就不要來往，因為沒辦法溝通。」

患責任恐懼症

他坦言，不婚是受家庭影響，他小時爸媽分居，導致從小沒安全感，「我受不了被綁住、被規定的感覺，結婚是種責任，我有責任恐懼症，後來我又了解有責任恐懼症其實是有責任的人，我發現一交女友，我就會變成好老師，會覺得她的一切都是我的責任，我要好好把她帶好、要跟她一起更好。」他曾被笑虧是幫別人訓練老婆，「只要她們的老公不要介意就好」。

(中國時報)