唐治平攻陸覓生存之道

2019年02月09日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

唐治平（左）和丁寧曾有段情，如今女方已找到幸福。（資料照片）

唐治平（左）曾在大陸和陳冠希合拍電影《密室3之不可逃脫》，可惜未能上映。

唐治平9年前把演藝事業轉往大陸，同是台灣藝人的徐潔兒熱心成立「台腕幫」，唐治平到大陸後，她便以「幫主」身分邀他加入。兩岸拍戲環境不同，「剛開始在劇組經常聽到髒話，大牌的演員會叫助理處理，不會自己罵，在大陸沒有經紀人保護，凡事靠自己，我覺得這樣挺好玩的，而且可以做自己，慢慢也找到應付各種狀況的方式。」

遇到狀況連連的大陸劇組，一開始他自己飆罵，罵多了就叫助理出面，他剛開始給助理每月約1500人民幣（約6800元台幣），跟久的會給到5000人民幣（約2萬2000元台幣），他有個女助理跟了多年，因她住靠近西藏偏鄉，坐車到成都要20幾個小時，成都再到北京也要20幾個小時，因此他會大方替助理買機票，貼心舉動讓助理覺得是個暖男。

粗俗的髒話聽來刺耳，卻是在大陸這個都市叢林的生存之道，他後來也摸索出不必罵人也可以與他們和平相處，「我演過方中信的女婿，香港人就是照合約來，該怎樣就怎樣，還可以簽時數約。」他舉例指出鍾欣凌生完小孩、拿了金鐘後，跟電視台和製作單位說不想那麼累，如果要拍要簽時數，卻被發新聞說耍大牌，「台灣老是不改，讓演員1天有6至8小時睡覺，這很過分嗎？」

個性直率敢言的唐治平喜歡大陸有話直說的生態，不過當時大陸女友的弟弟對他說：「你不要以為你還是少爺，在台灣是偶像明星，在這邊不能這樣，你要用功一點。」他當場情緒爆炸，回嗆：「你她媽懂得什麼叫用功嗎？把戲拍好是用功嘛！老子戲好，我還拍你馬屁咧。」他坦言剛開始太藝術家性格，所以很痛苦，無法融入那樣的文化。

他漸漸才掌握到許多應酬「潛規則」，第1攤不會聊事，第2攤和對方有點像朋友，第3攤像哥兒們喝酒，之後才談正經事。他透露那些年沒喝壞身體，一來是學會「喝了然後轉身吐回去」的訣竅，二來減少應酬局，「一開始好像很好玩，但久了會發現沒意義。」他當時北漂快1年都沒工作，沒錢搭飛機，曾搭28小時火車到深圳再飛到泰國處理簽證問題。

(中國時報)