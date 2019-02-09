唐治平豬年許願變台灣人

2019年02月09日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

唐治平（左）有空常到拳館打泰拳，練得很有心得。

唐治平是泰籍華裔，多年來因身分歸屬深受其擾，他在台灣以工作簽證居留，到大陸工作也為工作簽證奔波，曾花錢找門路才辦到簽證，在台灣長大的他，沒想到成為台灣人這麼難：「我就是個泰勞，能活下來真得不容易。」4年前，他從大陸回台灣重新開始自己的居留資格，最近也簽給民視鳳凰藝能，豬年最大希望就是能拿到永久居留證、成為台灣人。

他練太極拳及泰拳多年，一直盼有機會拍動作片，泰拳練到現在已有出國比賽水準，不過平時他上泰拳課會「假打」，笑說畢竟還要靠臉吃飯，無論如何不能讓臉受傷。前陣子他和一位在美國的華裔好友一起擔任製片、找資金拍攝前導片，故事講美國校園暴力，好友幾個月前安排他在片中飾演泰拳教練，因簽證下不來，美國行只好放棄，讓他相當扼腕。

他與宗教有特殊緣分，1年多前接觸靈擺占卜，無師自通，生活中從逛街、用餐到感情問題都透過靈擺占卜，「因為我有選擇障礙」。他透露靈擺曾顯示歐洲白人女友最適合他，將來伴侶是個法國女孩、也會領養3個孩子，「領養本來就是我會做的事，世界上有太多小孩需要關懷，我只會好奇，如果是我的小孩會是長什麼樣。」

(中國時報)