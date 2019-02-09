鄭人碩恢單 求紅線添人緣

2019年02月09日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

鄭人碩恢復單身學求紅線，但主要是為人緣。（粘耿豪攝）

鄭人碩祈求身體健康和事業順利。（粘耿豪攝）

鄭人碩一連推出多部作品，《角頭2：王者再起》讓他成為破億「8+9（八家將）一哥」，接著以《人面魚 紅衣小女孩外傳》被封為「宮廟男神」，賀歲片《寒單》角色恰好能延續前2個封號，他也特地在上映前到霞海城隍廟祈福，除了求票房大賣，更祈求人緣、健康和工作運，他謙虛說：「讓不看好的人可以多看我幾眼。」去年和前妻離婚，求了城隍廟的紅線難道不是為感情？他趕緊解釋：「人與人的相處順其自然，該來的時候就會來。」

鄭人碩在片場被譽為「撩妹高手」，他笑言是從事幕後工作時養成的習慣，「當製片要八面玲瓏，使出渾身解數讓大家開心，不管是男生、女生和實習生，都要（讓他們）覺得在劇組很好玩。」拍《寒單》時連胡宇威都不放過，2人迅速培養出可以「同床共枕」的感情，他更常黏在楊貴媚身旁，讓亞太影后芳心大悅、小鹿亂撞，之前也因此和小薰傳出緋聞。

請家人看《寒單》

重回單身過年，他表示行程沒有太大變化，逢年節都會帶著奶奶返回台東和大家族一起過節，也想把孩子帶回家鄉，但得尊重孩子的媽的安排，畢竟目前由前妻和前妻的母親照顧孩子，他負責打拚事業，提供他們無虞生活，過年期間必定會找一天陪兒子。是否會和前妻帶小孩出門玩？他表示還是分開較好，「有時間我還是想獨自和他培養感情，不然小朋友當然會黏媽媽啦！」

鄭人碩工作大豐收，孝順的他承諾包5位數紅包給奶奶，親手下廚煮年夜飯，菜色都是奶奶愛吃的魚、白斬雞，還會做奶奶傳承下來的蘿蔔糕。但他笑稱得想辦法對付「大隊人馬」，因去年《角頭2》上映後返回台東，許久沒見的親友都現身，他意外成為家族聯繫橋梁，但在飯局只能當「人形立牌」，每個人都搶著和「慶哥」拍照，他決定今年請所有親戚同聚，並包場請家人看《寒單》。

不特地算運勢

身為「宮廟男神」，鄭人碩初一將帶奶奶到台東的海山寺、天公廟和財神廟走春，也不忘拍《寒單》的玄武堂以及《人面魚》的北港朝天宮，是否會順道算運勢？他帥氣回應：「不會特地去算，什麼東西都要靠自己雙手，不努力的做不知道明天會怎麼樣？不努力一點機會都沒有。」強調2019年也不會鬆懈，過完4天年假就重回工作，讓影迷能有更多關注他的機會。

(中國時報)