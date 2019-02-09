陳淑麗認傻 愛情不敢想

2019年02月09日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

陳淑麗（右）和媽媽感情甚篤，至今仍時常想起已去世的媽媽。

年近70歲的陳淑麗，投入社會公益30多年，回首演藝到公益的人生，她最感激家人一路支持，「我立志做公益做到下輩子，不管碰到什麼事，我還會在這裡。」

陳淑麗過去和媽媽相依為命20年、和孫越做公益30年，「偶爾會想起如果媽媽還在，就可以帶她去吃好吃的，也會想起以前有什麼話沒跟孫叔講完，但那不重要了；真心回頭看，人生是場空，在這喜怒哀樂當中，我給自己找到安身立命的點，所有困頓都必須自我調適。」

陳淑麗17歲當上模特兒，當時是經濟起飛、最輝煌美好的年代，走伸展台走到腳抽筋，數鈔票數到手抽筋，賺多也花多，29歲的她，一心只想嫁人生孩子，沒料到感情跌大跤。12年模特兒生活過去，陳淑麗覺得夠了，後來有導演引薦演戲，民國73年她和葉雯、夏玲玲、許佩蓉拍了《四千金》，還接演紅極一時的《上錯天堂投錯胎》，就在那時配合工作宣傳，開始有公益節目找她。

曾瘦到皮包骨

年輕時那段感情也許是讓她至今未婚的原因之一，曲折過程宛如小說情節。當時男方媽媽對模特兒職業不認同，最後被迫分手，情傷讓她瘦得脫形，模特兒公司老闆警告她不能再瘦下去，於是她開始增胖。她到健身房，老闆丟給她2個啞鈴就不管，她做得沒勁，舉2下就走了，運動不管用，她改到南陽街補英文精進自己，但聽沒2分鐘就出去，遇到學弟，結果邀她打牌，「打著打著我就忘了情傷，最高紀錄在牌桌上36小時。」

陳淑麗是張愛玲迷，想到《紅玫瑰與白玫瑰》的經典名句讓她很受用，「我心想不管怎樣，我永遠是床前明月光的白玫瑰和嬌豔欲滴的紅玫瑰，他日異地重逢，不能讓男方看到我憔悴樣子，更要讓他媽媽後悔，想完後就決定好好振作，本來是個悲劇人物，但我喜劇演出。」她說，年輕時以為是硬被拆開，要振作起來讓他們後悔，「後來想想，人家根本沒那麼愛妳。」可能是命運捉弄，沒多久，前男友的老婆竟成了她的牌友。

情傷後難再愛

有天牌打完，陳淑麗看前男友沒接老婆，她搭計程車繞一圈送女牌友回家，連著3天，她看不過去，打電話給他，氣罵：「你還是男人嗎，老婆大著肚子都沒打電話關心，這樣哪算是個丈夫，我是真的曾經愛過你，但你不要讓我後悔我愛錯人。」此後的10多年裡，她談過2、3次短暫戀情都無疾而終，「因為感情這件事，我不是那麼容易提得起，尤其受了重傷之後，會怕，就像孫越講的，認了這傻傻的份，以後就不會有非份之想。」

(中國時報)