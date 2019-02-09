陳淑麗17歲異想天開當舞女

2019年02月09日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

孫越生前帶著陳淑麗做公益30多年，情同父女，感情深厚。（資料照片）

陳淑麗將大把黃金歲月給了董氏基金會，死心塌地當個終身義工，她自認做任何事和談感情都是死心眼個性，孫越生前在醫院病榻時曾對她說：「妳做什麼事就是認認真真的，一直傻傻地做。」陳淑麗這樣看自己的人生：「我就像開在高速公路上的一台破車，我在我的走道上安穩的開，有人叭了，我只好換線，一直被逼著換線，從沒有安逸的依靠。」

曾有朋友介紹對象給她，是個離婚醫生、有2個小孩、在高雄開診所，她問朋友：「他會不會到台北開業？」朋友回「人家在高雄開得好好的」，她回說「那我就不去」，朋友納悶問原因，「因為高雄沒有董氏基金會啊。」當時她熱中基金會的大小事，連相親機會都甘願往外推，「孫叔說我就是個傻妹，他沒幫我介紹過，只說將來我結婚要牽著我進禮堂。」

陳淑麗和孫越緣分很深，17歲那年還有個特別的夢。她17歲到台北念書，一位父執輩曾帶著她到舞廳談事，她看著幾個身材婀娜多姿、穿著旗袍的舞女跳著舞，姿態性感嬌媚，當下心生當舞女志願。多年後，她有次陪孫越到他上海姑媽家，孫越告訴她曾住在小閣樓裡，窗外對面有個痞子，長得不怎樣，沒事西裝革履，旁邊還有美女簇擁，他打聽一下是個舞女大班，當下他決定將來要當個舞女大班，「我就對孫叔說：『哎呀爸爸，那時候如果你當舞女大班，我們倆現在還在一起，我就當你的舞女了。』」

孫越幽默回她：「那豈不太倒楣了，妳要是當我的舞女，人家舞女逢年過節都有恩客可以去，妳是沒有的，妳逢年過節都要在我家過節。」陳淑麗笑言：「孫叔老早看穿我沒那個能力，我就是老實跳舞。他曾要我去拍戲繼續維持知名度，我說我沒有不拍，但是人家把我當成跟你一樣，你退了，我也就跟著被退了，你有存款，我有貸款，他就嘆口氣，所以他早就看穿，我要是當個舞女，也是個冷板凳的舞女。」

(中國時報)