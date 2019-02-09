70歲陳淑麗和公益瑜伽談戀愛
陳淑麗擁有國內外瑜伽證照，示範每個伸展動作都很有說服力。（盧禕祺攝，場地提供／瑜伽境）
陳淑麗小時被叫「傻丫頭」，自嘲傻了70年，現在當瑜伽老師也是傻傻地認真學、認真教。30多年公益路上零收入，靠其他工作有一餐沒一餐，當瑜伽老師過程甚至曾舉債度日，如今擁有4張國際證照、3張國內證照，成了大家典範，「愈大年紀我愈應該要教下去，我想和大家分享，我70歲了，我做得到，你們也一定做得到。」
她當年曾以為學瑜伽會走火入魔，被朋友笑罵神經病，後來跟著朋友慢慢學，921那年到南投當義工幫忙洗菜、上街頭募款，進入災區發覺體力變好，自此進入瑜伽世界，「那時候開始一條學習的不歸路，燒了很多錢，也去印度拿了3張證照。」她教課，但也持續當學生自我精進，「對我來說，年齡不是問題，是你（妳）要不要做？」
她透露擔任義工路上並非一帆風順，媽媽曾反對她去基金會，「我不是聖人，覺得自己一直付出，但為什麼就是沒有屬於我的『位置』，總是被淹沒，我的挺，人家不感激，曾想離開但捨不得，因為青春歲月都在那。『消化不良』的時候，我就問我自己，當初選擇這條路也不是要爭取、得到什麼，自然就豁達了。」
陳淑麗的生活中雖然沒有婚姻歸宿，但往後的人生繼續和公益、瑜伽「戀愛著」，她也漸漸領悟及參透箇中道理，「自己的人生有一點起伏，但沒有痛苦，有一點委屈也就過了，不要把自己陷入無底深淵，就像現在認命地教瑜伽，我教學生，不是要求他們很快達到目的，重要是享受那個過程。」
(中國時報)
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