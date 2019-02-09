2019年02月09日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

《櫻桃小丸子》細膩描繪昭和生活，近30年來人氣不墜。

《名偵探柯南》角色性格豐富，故事緊湊而充滿人性。

東京電視台播出《神奇寶貝》（今為寶可夢）。

「電腦戰士3D龍」時，後半段劇情中，皮卡丘以電擊回擊飛彈並讓飛彈爆炸，強烈且頻繁的紅、藍色閃光畫面頻繁交替約5秒。（翻攝YouTube）

主演裴勇俊在2004年11月25日訪日時，成田機場竟湧入超過3500粉絲迎接「勇樣」。（美聯社）

韓劇《冬季戀歌》。

平成誕生的《蠟筆小新》。

藝人飯島愛。（資料照片）

人氣玉女歌手酒井法子。（新華社）

2019年日本將迎接新天皇，85歲的明仁天皇即將在4月退位，年號「平成」也將畫下句點。日本的平成年代（1989年～2019年）從一開始就面臨經濟泡沫化與災難巨變，娛樂流行文化也反映時代的脈動，如《櫻桃小丸子》的盛行，吹起當代民眾對昭和時代的懷舊風、《寶可夢》等經典動畫風靡全球、韓國演藝與台灣偶像劇同時攻進日本、知名藝人一改形象驚世駭俗之舉…，讓平成前期（1989年～2009年）的日本娛樂圈掀起諸多話題。

1997 3D龍事件寶可夢蒙塵

■資深寶可夢迷必定知曉的「3D龍事件」發生在1997年12月16日，東京電視台播出《神奇寶貝》（今為寶可夢）第38集「電腦戰士3D龍」時，後半段劇情中，皮卡丘以電擊回擊飛彈並讓飛彈爆炸，強烈且頻繁的紅、藍色閃光畫面頻繁交替約5秒，部分觀眾出現暈眩、頭疼、噁心甚至短暫失明與昏迷等症狀，造成685名觀眾送醫治療，《神奇寶貝》被勒令停播。之後雖復播，但「電腦戰士3D龍」一集永久消失。被稱為「Pokemon Shock」事件也留下不愉快的紀錄：「全球一次性引發最多癲癇症狀人數的電視節目」。自此各電視台播放節目開頭都打上「觀賞時請維持房間明亮，並與電視機保持適當距離」字幕。

2003～2004 《冬季戀歌》席捲日本

■2003年～2004年，韓劇《冬季戀歌》在日本播出造成轟動，讓「韓流」堂堂湧進封閉的日本演藝大門，主演裴勇俊在2004年11月25日訪日時，成田機場竟湧入超過3500粉絲迎接「勇樣」，創下成田機場為外國人接機史上最多人數紀錄。而就在同一時期，台偶像劇鼻祖《流星花園》在日本亦獲極高人氣，帶起當時與韓流平起平坐的「華流」風潮，有線電視甚至特闢「華流頻道」，由F4帶頭，五月天、蔡依林、楊丞琳、王心凌、周杰倫、S.H.E皆有許多支持者，粉絲們為見面會學起中文，言承旭、周渝民、羅志祥、潘瑋柏、鄭元暢、飛輪海引領風騷，連2003年肆虐亞洲的SARS疫情都沒能打斷，惜終究被韓流全面壓制；從粉絲口中最常聽見的理由是：「華劇通常看第一集就知道結尾是什麼了。」

1989 《航海王》《蠟筆小新》全球暢銷

■1989年平成元年才剛開始一個月，2月9日日本漫畫動畫化的始祖大師手塚治虫過世；他發明了「8格4秒」甚至「2格1秒」製作方式影響至今，也讓平成誕生的《蠟筆小新》（1992年）、《新世紀福音戰士》（1995年）、《名探偵柯南》（1996年）、《航海王ONE PIECE》（1999年）等諸作影響力擴至全世界。而經典繁不可數的日本漫畫更自平成年代起屢創驚人上億銷量，《七龍珠》、《哆啦A夢》、《名探偵柯南》、《灌籃高手》、《ONE PIECE》等接連賣破1億冊，當中尾田榮一郎作品《航海王ONE PIECE》更成為「由單一作者創作、累計發行量最多的漫畫作品」，在平成結束前破世界紀錄（當時累計發行量達約3.2億本），意味著平成30年來日本漫畫高度已達世界之最。另外，紅到翻拍真人版電視劇的《櫻桃小丸子》動畫於平成2年開播，創作者櫻桃子卻於平成倒數第2年癌逝，成為令人惋惜的巧合；該作品每周日晚上陪伴觀眾近30年，讓日本昭和時代生活於平成年代大放異彩，開播當年最高收視率飆達39.9％，在平成初期泡沫經濟崩盤與阪神大震災、沙林毒氣事件等灰暗話題中帶來明亮幸福感。

2008 飯島愛逝世7年粉絲留言堆出10cm厚

■40歲以上台灣人都耳熟能詳的藝人飯島愛2005年從演藝圈引退，在2008年過世。她出身自AV界，以爽朗個性在各節目露面，受到廣大觀眾喜愛，在演藝圈的後期幾乎已沒人特別討論她的過往，她還成為綜藝性時事節目《Sunday Japon》評論員，坐在離主持人最接近的座位，藉著豐富人生閱歷與犀利評論獲觀眾肯定，讓日本民眾對AV業界改觀不少。她的部落格在她過世後由她的雙親管理，長達7年一直有粉絲留言，2015年10月31日在飯島愛生日那天，她年邁的雙親決定關閉部落格，而印出來的7年份留言疊起來足足有10公分高，她的父親表示，今後仍會將粉絲們的心意一點一點繼續讀下去。

2009 酒井法子染毒沉寂５年復出

■人氣玉女歌手酒井法子2009年爆出震撼演藝圈的染毒事件後，曾被認為不可能再復出，尤其更不可能出現在電視節目。但她在事件發生5年後克服重重波折阻撓，2014年11月14日終於出現在東京都會電視台招牌直播資訊節目《5時夢中！》，該節目提拔出體格龐大的女裝主持名人貴婦松子，揶揄時事辛辣痛快，更不見說教與假道學。節目花了近半年邀請酒井法子擔任來賓，當酒井法子登場時，攝影棚全場掌聲如雷，讓她自己都顯得不好意思。當天她不負眾望自爆在大陸演唱時曾對過嘴、否認自己拍過AV傳聞，而提到最敏感的染毒事件，酒井法子在討論健康時以笑顏聰明帶過：「現在讓我談健康恐怕會被認為沒說服力，不過我現在超注重健康的！」

(中國時報)