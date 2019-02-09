超級英雄女力銀幕出頭

2019年02月09日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

艾莉塔的五官與樣貌，是根據女星羅莎薩拉查的外型打造。

蘇菲特納飾演的「黑鳳凰」打頭陣，是全新《X戰警》電影三部曲的首部曲。

DC推出的《神力女超人》大獲好評，讓女英雄電影開始前仆後繼。

伊凡潔琳莉莉飾演的「黃蜂女」雖為配角，但去年來台打片時不難看出高人氣。

史卡莉喬韓森主演的《攻殼機動隊》，是日漫女英雄攻占大銀幕先驅。

驚奇隊長擁有不止一件戰鬥服，戰力驚人。

女性超英電影攻略

過去十年超級英雄片當道，然而角色一直為男性主導，雖然不乏搶鏡人物，但女性一直都只是陪襯角色。直到2017年DC推出的《神力女超人》大獲好評，漫威首部女性超級英雄電影《驚奇隊長》也將於今年上映，票房分析師直言：「女英雄電影是好萊塢大片的下一波主流趨勢。」

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）票房分析師卡麗畢柏（Karie Bible）表示：「未來市場應該要持續推出女英雄電影，《黑豹》與《瘋狂亞洲富豪》的驚人成功告訴我們，電影有沒有『代表性』很重要。」電影票房網站「BoxOffice」的首席分析師尚恩羅賓斯（Shawn Robbins）說：「雖然慢，但肯定的是，整個業界無論在電影公司高層、導演、以及大銀幕上看到的面孔，都朝著性別平等的方向發展。」

女性觀眾不可忽視

許多人將此現象與女權意識抬頭連結在一起，其實不盡然。有數據統計，《復仇者聯盟》、《美國隊長》、《星際異攻隊》在北美市場的男性觀眾占60％左右，由珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）挑梁的《飢餓遊戲》系列，女性觀眾比例也達60％，且催生了《分歧者》系列。這讓片方意識到女性觀眾的力量已經到了不可忽視的階段，卡麗畢柏稱：「很自然的，女性就是喜歡在大螢幕上看到女性。」

即使女英雄電影是未來趨勢，但卡麗畢柏認為未來發展仍是戰戰兢兢，勢必遭受比男性電影更嚴格的審查，「如果沒成功，會讓高層和權威人士有理由相信這並不賺錢。男性電影允許失敗，女性電影獲得的機會更少、賭注更高、錯誤餘地更小。」

從新鮮事轉為常態

其實十幾年前兩家漫畫公司都有不想記起的過往。DC在2004年上映的《貓女》，讓荷莉貝瑞（Halle Berry）獲得金酸莓獎；隔年漫威的《幻影殺手》問世，珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）的造型被批得體無完膚，票房及評價都極其失敗。這兩部電影的表現，在一定程度上導致女英雄電影的發展推遲。

隨著時機成熟，女性角色如黃蜂女、緋紅女巫大受歡迎，漫威影業總裁凱文費奇（Kevin Feige）肯定未來會有更多女性擔綱主角。他已開始擔心這不再是新鮮事，「當這變成一種常態，更重要的會是故事，『這在演什麼』、『這個角色是誰』、『這部電影讓我超興奮』，我認為我們應該要做到那樣。」迪士尼刻意安排《驚奇隊長》在國際婦女節上映，不難看出箇中意義與期待。

日漫女英雄亦受寵

大受歡迎的不只美漫，日本漫畫的女英雄也開始攻占大銀幕。自2017年史卡莉喬韓森（Scarlett Johansson）的《攻殼機動隊》，詹姆斯卡麥隆（James Cameron）監製的《艾莉塔：戰鬥天使》改編自木城幸人的漫畫《銃夢》，故事以大量機械和肉身結合與類似的科幻設定，探討人類之所以為人類的意義。

(中國時報)