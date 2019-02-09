2019年02月09日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

以義大利貴族氣泡水調製的草莓氣泡飲，酸甜爽口。（台北喜來登提供）

台北君悅Ziga Zaga推出的情人節套餐。（台北君悅提供）

Baguette禮品烘焙坊推出的情人節「傾心」系列甜點。（台北君悅提供）

2月14日西洋情人節到來，許多飯店都針對情人節設計出「應景主題」。不曉得怎麼吃怎麼慶祝，不妨看看有經典告白桌、或是深受戀人喜愛的飯店浪漫餐廳，今年為愛侶們獻上什麼甜蜜料理。

台北喜來登飯店在這波情人節宣傳活動中，以十二廚、安東廳與比薩屋為宣傳重點。十二廚開放曼哈頓情人專區，獻上爐烤沙朗牛排與焗烤龍蝦等頂級菜色，每位2599元+10％。

比薩屋提供特調飲品

安東廳則將各路頂級食材蒐羅入菜，從香煎路期鴨肝、南非鮑魚燉飯、A5宮崎和牛與龍蝦的海陸雙拼，這等奢華菜色均是安東廳此次亮點，每客3900元+10％。

而針對情人節的特殊應景，喜來登也推出2月14至17日於比薩屋用餐，或是14日至十二廚的曼哈頓情人專區用餐，都會送上以義大利知名氣泡水富有吉Fiuggi Water調製的情人節限定飲品「Sparkling Love」草莓氣泡飲，為情侶們留下夢幻浪漫的美好回憶。

君悅飯店這次在情人節推廣活動以自家的寶艾西餐廳、Ziga Zaga與Baguette禮品烘焙坊為賣點，分別針對2月13日至14日推出限定情人節套餐，與從1月29日開賣到2月15日的限定「傾心」蛋糕，讓情侶除了用餐外，還多了個採買蛋糕慶賀的紀念意義。

寶艾西餐廳約會首選

寶艾西餐廳是許多人約會求婚的首選，除了它獨特的中庭天窗與噴泉實在太美外，也擁有零敗績的求婚紀錄，這次針對西洋情人節菜單設計，主廚羅偉洲端出華麗7道料理做為情人節Set menu，前菜就以法國進口小甜蠔搭上香甜愛玉，入口的酸甜與大海的鹹奶油味可說天作之合；另外如主菜「慢烤蜂蜜千吧香鴨胸佐洛神花醬」、或是煙燻甘庶搭配軟嫩菲力與甜菜根澳洲牛頰餃也都是讓人垂涎欲滴的名菜。寶艾西餐廳情人節套餐每套3280元+10％。

而義大利餐廳Ziga Zaga則將情人節套餐定調在義式料理搭配「海陸分饗餐」，所有菜色都能與情人一同分享，連主菜也是雙主菜的犢牛菲力與香煎馬頭甘鯛魚排，每人的價格為2680元+10％。

(中國時報)