高雄國賓浪漫夜 省錢1314

2019年02月09日 04:10 中國時報 何書青 報導

「愛你久久專案」的房客可入住面向愛河的景觀套房，房內充滿浪漫驚喜。（高雄國賓大飯店提供）

亞昕福朋喜來登酒店的「昕花怒放情人套餐」，主餐可選擇嫩煎鮭魚干貝佐薑味醬汁。（林口亞昕福朋喜來登酒店提供）

在超長的9天春節連假過後，緊接而來的就是粉紅泡泡冒滿天的西洋情人節，在今年國旅漸熱的風氣下，許多飯店業者紛紛為愛侶們包裝出一起享用美酒佳餚、再共度情人夜的住房專案，讓戀人不再只是到飯店享用浪漫大餐，更能順勢來趟讓戀情加溫的甜蜜小旅行。

當下與愛情旅程最密切的城市，莫過於愛情產業鏈正發酵的高雄市，今年西洋情人節正好是高雄市每月推動的「1314愛情日」邁入第2個月，離愛河最近的高雄國賓大飯店對這波檔期熱度很有感，整體住房率已逼近9成，較去年同期成長1成，飯店順勢推出的「愛你久久專案」也響應愛情日，讓13、14日入住的房客可以減免1314元，國賓表示，雖是高單價的房型，但才開賣沒多久就有民眾下訂。

搭戀人船遊愛河

「愛你久久專案」每房1萬2999元，入住的套房擁有面向愛河的美麗景緻，一進房便有為房客準備好的摩天輪下午茶，讓戀人們享受不被打擾的餐點，並獻上1瓶法國Moet酩稅香檳、1對象徵幸福的小熊、2件專屬繡名的浴袍、法式手工巧克力、迎賓水果和鳳梨酥等，房內還用玫瑰花瓣、愛心抱枕、花式汽球和天鵝浴巾布置，讓情人在房內處處發現驚喜；到了夜晚，還能免費搭乘貢多拉，與戀人船遊愛河25分鐘。

此外，2月14日當晚還將推出「摩天輪情人套餐」，賓客可在南洋風情的戶外池畔愜意用餐，包含摩天輪前菜和甜點共10款、海陸套餐2份，還有紅、白酒各2杯等，雙人套餐2999元+10％。

亞昕福朋喜來登酒店則是為愛放閃的戀人們，打造VIP般的情人節假期，2月14日至17日的「昕花怒放一泊二食專案」，將平時多為總裁、長官階級入住的25坪大行政套房，變成戀人們奢華的情人夜套房；附贈的情人節晚間套餐中，桌邊服務的「甜點樹」能免費將名字客製在甜點上給另一半驚喜，另外還送SWAROVSKI限定水晶香檳杯組、玫瑰、拍立得相片相框等；每房9999元+15.5％，相當於下殺45折，活動期間每日限量3間。

讓放閃一族更心動的是，專案預訂成功的房客，只要提前留下具名或不具名的愛意情話，在入住當天，飯店就會在1樓、2樓、B2停車場等迎賓入口處的廣告看版上播放留言，包準給另一半難忘驚喜。

飲酒過量有害健康

(中國時報)