協商6小時破局 華航機師續罷工

2019年02月10日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

華航機師罷工預估受影響航班

沒共識！機師罷工首勞資協商 過程不順利

華航機師罷工協商破裂！勞資雙方昨日下午在交通部展開協商，經歷6小時談判，在第一條「改善疲勞航班」的訴求就無法取得共識，機師工會宣布罷工行動持續，今進入罷工第三天，華航將取消18航班，占約1成運能，不過至昨晚已有近500名機師響應罷工，對華航的人力調度衝擊將逐漸擴大，嚴重衝擊春節收假空運交通。

今取消18航班 占1成運能

華航機師罷工33小時後，工會理事長李信燕、華航總經理謝世謙等要角，昨日下午在交通部政務次長王國材主持下，針對5大訴求進行談判。經歷6小時的拉鋸，至晚間9時10分左右，李信燕突然一臉嚴肅出現在交通部大廳，快步走給媒體追，不發一語上車，與工會幹部討論後，才下車接受訪問。

李信燕表示，勞資雙方光是在第一條「改善疲勞航班」就無法取得共識，雙方曾多次中斷協商，各自退回小房間討論，工會也做了讓步，華航資方也提出對案，但雙方仍找不到交集。

據悉，雙方針對Flight Time（FT，飛行時間）問題展開拉鋸，華航希望13.5小時派4名機師，機師工會則要求12小時就要派4位，最後華航讓步妥協。接著工會主張，7小時以上的航班應派遣3名機師，但華航只接受8小時航班以上才派遣3人，工會退讓至7.5小時以上派遣3人，華航堅不同意，重申會增加太多成本，雙方無法達成共識而破局。

李信燕認為，FT並不包含飛行前1.5小時的報到時間，以及中間1小時的整備時間，FT 7小時等於9.5小時的工時，華航堅不退讓，工會感到遺憾，並暫時退出協商，罷工行動將持續。

飛行時間歧見 無法達共識

王國材指出，觸礁原因在於華航的亞洲航線大都在7小時40分左右，如果7小時或7.5小時的航班都要加派1名正機師，會沒有足夠人力可因應，實務上不易執行。他建議雙方逐條檢視航線，從中取得平衡點，並容許例外的情形，也就是雙方都提出路線來逐條檢視，就像先前長榮航空的解決模式。

不過，華航工會主張以飛行7小時為準，先通過形成通案，但這與王國材提出的逐條討論、容許特例，再進行討論的建議並不同調，所以一時之間無法達成共識。

交部盼勞資今繼續溝通

對於華航機師罷工勞資協商沒有結果，交通部長林佳龍昨晚表示，仍須感謝勞資雙方願意參加座談，對於實質問題進行協商，其實已拉近彼此的距離，值得肯定。由於春節連假9天今天就要結束，馬上就要面臨輸運的問題，王國材認為不要擴大到其他運輸行業，敦促華航勞資雙方趕快回到談判桌上，最好今天繼續溝通。

外界關心的「罷工預告期」問題，林佳龍說，施政仍須依法，且經過這幾次罷工事件，這個問題確實要再經過周延的討論，形成社會共識，期望立法院下個會期能夠列入討論。

(中國時報)