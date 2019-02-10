新聞幕後》人事成本驟增 談判陷僵局

2019年02月10日 04:10 中國時報 陳祐誠

沒共識！機師罷工首勞資協商 過程不順利

新聞幕後 華航機師罷工從喊話變成行動，外界將矛頭指向董座何煖軒。2年多前，何在華航空服員罷工聲中上任，身段柔軟、對空服員7大訴求照單全收，等同鼓舞了工會運作，如今面對機師春節罷工鐵板一塊，因民怨沸騰各方壓力接踵而來，連交通部長林佳龍都公開指華航態度強硬，何態度雖已放軟，昨晚勞資談判依然沒有共識。

2016年6月華航空服員罷工，行政院長林全炒了當時的董事長孫洪祥與總經理張有恆，何煖軒接任董座在府院高層授意下，笑笑的面對空服員罷工有求必應，除了允諾恢復松山報到制度外，勞資爭議最大的外站津貼提高為每小時5美元，也允諾分階段完成。

早有準備 取消航班比颱風天少

何煖軒當時24小時內解決罷工危機，表面上雖達成勞資協議，全盤照收的結果，學者就憂心預判「總有一天得還債」。果不其然，華航人事成本因而暴增，各工會也開始吵著要糖吃，就算何帶領華航賺錢，一大部分又被人事成本吃了回去，加上工會各種言詞羞辱，讓何煖軒極度不悅。

去年機師工會醞釀罷工時，華航早已做好準備，與10多家航空公司談妥協助疏運，就算機師不上班，也能向他航借來組員維持運能，但在官方介入下，罷工沒有成真。

今年過年前機師再鬧罷工，華航早已做過沙盤推演，好整以暇，連新聞稿措辭都是尖酸帶刺，當機師工會8日凌晨一宣布罷工，華航各部門立刻啟動，陸續讓航班順利飛出，首日只取消14個航班，比颱風天取消得更少，被交通部官員戲稱「可當全世界航空公司的罷工教材」。

何煖軒出身警界，獲昔日長官台北市前議長張建邦歷次拔擢，擔任高鐵局長與交通部常務次長任內，更因高鐵通車一事，頻頻與立委、媒體互槓，給人留下「作風強硬」的形象。

兼顧勞資、旅客權益 避免3輸

如今國內航空史兩度罷工都發生在華航，對上市公司華航信譽大為折損，何煖軒當務之急須重新檢視勞資關係，對第一線員工、包括地勤人員的態度要再放軟，不能出了狀況，才緊急兩度至地勤慰問，難怪不少地勤人員對董座的現場慰勞一點都不領情。

畢竟雖是民營公司，官股占35％，董事長是官派，等同政府團隊一份子，就不應坐視罷工事件發生，讓民眾春節旅運受阻、旅客成了勞資抗爭犧牲品。

何況這次機師工會並不全然是突襲罷工，何煖軒如果能即時放軟身段因應，誠如桃園市長鄭文燦所說，如果何聽他的就不會發生罷工。因此未來華航勞資關係，何該如何兼顧雙方權益與公司營運成本，將會是最大課題。

(中國時報)