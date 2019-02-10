世堅表心意 國瑜邀遊愛河
高雄市長韓國瑜9日晚間為高雄愛河燈會金銀河點燈，手上戴著新表亮相，媒體追問下，韓笑說是台北市議員王世堅送的；女兒韓冰透露，王世堅把表寄給她，請她轉給父親，由於寄來2只，一度被傳是對表，韓冰澄清：「款式一看就是粗曠男表，不是對表啦！」
一送送2只 被傳是對表
有趣的是，「世堅贈表」的男主角王世堅昨晚未接電話，而是助理透過媒體line群組發布通知，今早10點50分要開記者會，公開回應送韓市長手表事件始末。
韓國瑜過年期間赴峇里島度假，勤練「龜息大法」好好放鬆，7日晚間回國，8日偕妻子李佳芬、女兒韓冰趕赴雲林西螺向岳父、岳母拜年、吃晚餐、發紅包、前往廟宇參香；對於過年期間高雄觀光景點人潮擁擠，韓國瑜希望高雄人拿出最好的服務與熱情招待，長期以來台灣重北輕南，今年過年顯然重南輕北，這一次對高雄人的未來是非常重要的。
稱韓是好友 分享好東西
韓國瑜9日回到高雄參加愛河燈會金銀河開幕晚會，媒體發現他戴新表，問他是誰送的？韓先要媒體猜一猜，後來得意公布是台北市議員王世堅致贈，記者問這是否為英雄惜英雄？韓國瑜笑而不答。要回送禮物嗎？韓說，再看看，有可能的話，會邀請他來愛河一遊。
韓冰表示，她約莫1個多月前收到王世堅寄來的Timberland手表，裡頭附了張卡片，請她幫忙「轉交給韓市長」，王世堅還寫說他自己也有1只同牌子的手表，「好東西要和好朋友分享」。
韓冰更透露，她一度擔心市長若公開戴著手表，會不會給對方造成困擾，於是手機傳簡訊謝謝王世堅時順便問了一下，沒想到王世堅非常大方回覆說，他完全不在意，大家只是政黨理念不一樣而已，還是很欣賞韓國瑜。
韓冰代轉交 傳簡訊道謝
由於王世堅送來2只手表，一度被傳成是對表，韓冰說，2只手表分開包裝，韓國瑜昨天戴的是粗曠的男表，所以王世堅應該不是送對表，「因為另一只看起來更man！」有機會市長可以替換戴，或是和佳芬姊輪流戴。
談到華航罷工，韓國瑜說，希望罷工趕快結束，高雄小港機場對外聯絡非常仰賴華航，如今愈來愈多人流量來高雄，華航罷工將影響高雄觀光與對外的經濟活動，罷工順利落幕才符合國人的期待。
(中國時報)
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