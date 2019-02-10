藍軍太陽互尬 朱要吳麥擱拖

2019年02月10日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 楊佳穎 、 王文吉 、 廖素慧 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

心道法師將緬甸帶回的金佛送給前新北市長朱立倫。（靈鷲山佛教教團提供）

農曆年節儼然成為國民黨角逐總統的起跑線。昨日，立法院前院長王金平到台中大甲鎮瀾宮發紅包，民眾高喊總統好，讓「喬王」王金平藏不住笑意；人在靈鷲山祈福的前新北市長朱立倫則強調，國民黨應盡快提出總統候選人，拖越久是愈不利，向黨主席吳敦義喊話意味相當濃厚。

2020大選逼近，國民黨內「太陽」們無不趁著過年期間全台走透透，拉近與民眾的距離，同時也加強網路耕耘，爭取更多曝光及支持。藍營太陽們王金平、朱立倫、馬英九9日大年初五馬不停蹄參拜廟宇。王金平到大甲鎮瀾宮，民眾大排長龍領小紅包並高喊總統好；朱立倫在靈鷲山聖山寺提及黨內應該盡快推出總統候選人；馬英九則繼續鐵人行程，1天連趕6間廟宇。

王金平與顏清標兩人在鎮瀾宮廟埕發送「時來運轉」小紅包時，民眾擁簇，1萬5000個小紅包不到1小時就被索取一空。

王金平表示，他到鎮瀾宮祈求「國泰民安、風調雨順」，恭喜民眾大發財、平安喜樂。至於何時會宣布爭取參選總統？王金平說，他的「時來運轉」小紅包，「時」就是時機、時間；只要因緣到了，「應該快了吧！不出一個月」，時機到了就會宣布。

朱立倫昨天則是前往靈鷲山聖山寺祈福參拜，對於國民黨推出總統候選人時程問題表示，國民黨是在野黨，在野黨需要更多的準備時間，才能更有戰力。國民黨目標是要贏得2020大選，不是為黨內初選；執政黨可能在4月中就提出人選，國民黨應該愈快愈好，「拖得愈久，對在野黨相對不利。」

目前媒體民調居於後段班的吳敦義，對於黨內總統初選傾向以拖待變，日前受訪時就說依往例大概4月到6月間處理，最遲7月會決定人選。

為創造人氣，吳敦義過年期間走遍南北，初一、初二鎖定台北、新北及基隆，接連走訪11間宮廟，初三更回到故鄉南投，一個上午就跑了6間宮廟，下午還到彰化鹿港品嘗地方小吃；初四則以「前市長」身分到高雄，一一走訪宮廟祈福、發紅包，但初五、初六未安排公開行程。同時，吳敦義的IG帳號也已開張，年後也規畫透過直播、影片方式，親自與網友互動、分享對時事及政策的想法，設法藉此補上青壯世代選民的支持。

(中國時報)