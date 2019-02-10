民進黨變陣型備戰 向誠品、雲門搶人
民進黨中央黨部農曆年後將「變陣型」，戰鬥團隊就定位；民進黨祕書長羅文嘉昨表示，黨中央幹部有4成是從民間引進非傳統政治圈人士；這些從民間來的人，可能完全沒有政治工作經歷，但在自己的專業有出色表現，有的人待過誠品、雲門以及NGO團體等。
周一開工日，民進黨也將展開「大對話」；黨主席卓榮泰昨受訪表示，他會在年後中常會提出，透過從裡到外的「大對話」將重要意見搜集達成共識後，未來不論用「決議文」或任何形式，它會是一個非常具有代表性及時代意義的東西出現；這就是他所說的未來大選「大戰略」、「大戰區」聯合作戰方。
至於黨中央未來在總統大選時扮演的角色？卓榮泰說，去年選舉後，民進黨勢必要更團結，力量才不會分散，未來總統候選人產生後，總統選舉辦公室與黨中央一定要做深層協調，他會盡量在有限時間內，強化黨中央。
卓榮泰說，過年期間一些黨中央主管還是繼續跟一些人「談話」，議題範圍很廣，包括憲政、經濟及各項修法，例如同婚、一例一休、修公投等議題。這所謂「大戰略」或「大對話」會持續進行到下半年；至於黨中央人事改組會在年後陸續補齊。
至於「大對話」後凝聚的共識是否作為未來決議文參考方向？卓榮泰說，是否用決議文方式，或是否叫決議文，都不一定，但絕對是個重要過程，因為決議文牽涉到必須在黨代表大會通過，是否到這樣程度，他認為不一定是要這樣。
「大對話」後所凝聚的議題及共識，是否成為總統大選很重要的方向？他說，議題內容確定後，會是一個選舉大戰略的議題；至於形式，也可能叫決議文、行動綱領或共同訴求，再看大家認為如何是最能夠與社會對話最能夠接受的方式，這項工程時間很長，但程序不要太繁複。
(中國時報)
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